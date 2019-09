Hyundai i10 (2020): Test, Preis, Kofferraum

Die Länge beträgt nach wie vor. Dafür ist der i10 breiter und flacher (jeweils zwei Zentimeter) und wirkt somit deutlich sportlicher. Der Radstand wuchs um vier Zentimeter, was laut Hyundai dem Platz im Fond zu­gutekommt. Derunverändert. Wie es sich für ein neues Modell gehört, wurde die. Die neue Front mit dem auffälligen LED-­Tag­fahrlicht und die x-­förmige C-Säule am Ende der hochgezogenen Fens­terlinie sind stimmig. Dazu gibt es auf Wunsch eine. Zu den zehn Grund­farben kann ein Dach in Schwarz oder Rot bestellt werden.

Das Cockpit wirkt modern. Der Touchscreen ist serienmäßig, das Navigationspaket kostet extra.

Die Stärken des kleinen i10 sollen aber vor allem in derliegen. Hier will Hyundai weiter Maßstäbe in dieser Klasse setzen. Dazu bekommt der i10 eineninklusive, ein optionales Navi und das Telematiksystem Bluelink, das gleichzeitig auch ein Abo für Echtezitverkehr- und Wetterinformationen beinhaltet. Für mehr Sicherheit sorgen der Frontaufprall­warner und optional Spurhalte­- oder Aufmerksamkeits­-Assistent. Bleibt noch die Frage nach dem Preis: Der Hyundai i10 dürfte in der Basis etwas teurer werden.. Was sich nicht ändert: die Hyundai-typischen