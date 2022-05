Hyundai bringt ein Sondermodell des i30 N auf den Markt: den i30 N Drive-N Limited Edition. Insgesamt wird es nur 800 Exemplare geben – 620 davon sind für den europäischen Markt vorgesehen. Beim Limited Edition wurde vor allem an der Optik geschraubt. Ziel ist, dass sich der Südkoreaner auf den ersten Blick vom normalen i30 N und i30 N Performance unterscheidet.

In Kooperation mit

Vom i30 N Performance hat der Limited Edition den kompletten Antrieb übernommen. Wann der i30 N Drive-N Limited Edition in Deutschland bestellbar sein wird, ist bisher unklar.



Den Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition wird es in den Lackierungen "Phantom Black Pearl" und "Serenity White Pearl" geben. Unabhängig von der Lackfarbe kommt das Sondermodell mit 19-Zoll-Schmiederädern in einem dunklen Bronze mit mattschwarzem Finish.

Bronzefarbene Akzente finden sich überall am Wagen: An den vorderen Kotflügeln ist jeweils links und rechts eine Plakette angebracht, die mit den Koordinaten des Hyundai Motor Europe Test Centers am Nürburgring versehen sind.