Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Hyundai Ioniq 5 ab 288 Euro netto im Leasing . Dafür kann das E-Auto 36 Monate jeweils 5000 Kilometer pro Jahr gefahren werden. Dies dürfte allerdings den wenigsten Kunden reichen. Und so lassen sich die Freikilometer – natürlich gegen Aufpreis – auf 10.000, 15.000 oder 20.000 pro Jahr erhöhen. Wem die Vertragslaufzeit von 36 Monaten missfällt, kann diese entweder auf 24 Monate (315,89 Euro netto) herunterschrauben oder auf 48 Monate (292,14 Euro netto) aufstocken.

Bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung hinzu. Da die voraussichtliche Lieferzeit bei acht bis zehn Monaten liegt, beträgt sie in diesem Fall 4500 Euro. Dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet. Der Hyundai Ioniq 5 ist zudem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen.

Zwei Jahre Hyundai Ioniq 5 fahren für 8571 Euro



Zusätzlich nur monatlichen Leasingrate müssen die Kunden die einmalig zu zahlenden Bereitstellungskosten in Höhe von 990 Euro netto (1178,10 Euro brutto) beachten. So ergeben sich – exklusive Umweltprämie – im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 8571,36 Euro netto (24 mal 315,89 Euro plus 990 Euro).