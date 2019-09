Hyundai Ioniq Facelift, Hyundai Kona Hybrid: Test, Fahrbericht

D as anerkannte Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach kürte jüngst Hyundai zum innovativsten Volumenhersteller. Auch aufgrund der Vorreiterrolle in der Elektromobilität. Mit Ioniq Elektro nun schon das erste Facelift mit deutlich größerem Akku. Und mit dem Kona Hybrid zudem ein Alternativmodell zu den Verbrenner-Versionen und dem rein elektrischen Kona E. as anerkannte Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach kürte jüngstzum innovativsten Volumenhersteller. Auch aufgrund der Vorreiterrolle in der Elektromobilität. Mit Ioniq Kona und Nexo fahren die Koreaner längst elektrisch vor, während sich die deutsche Konkurrenz noch weitgehend in der Freuen-Sie-sich-schon-mal-drauf-Phase befindet. Jetzt zünden die Koreaner die zweite Stufe und bringen beimnun schon das erste Facelift mit deutlich größerem Akku. Und mit demzudem ein Alternativmodell zu den Verbrenner-Versionen und dem rein elektrischen Kona E.

Ein größerer Akku erhöht die Reichweite des Ioniq

Alltagstauglich: Dank 38,3-kWh-Akku schafft der Ioniq Elektro 311 Kilometer am Stück. leicht veränderte Front zu erkennen. Die schickeren Armaturen fallen da schon eher ins Auge. Die wichtigste Nachbesserung befindet sich aber unterm Blech: Die Akku-Kapazität wuchs von 28 auf über 38,3 kWh – und mit ihr die maximale Reichweite auf 311 Kilometer. Der beachtliche 12,0 kWh – allerdings in Holland mit den dortigen Tempolimits. Auch die Leistung des On-Board-Chargers steigt auf 7,2 kW. An einer Schnellladestation ist der Ioniq Elektro jetzt in weniger als einer Stunde zu 80 Prozent aufgeladen. Fahren wir zunächst den Ioniq Elektro. Man muss schon genau hingucken, um diezu erkennen. Die schickeren Armaturen fallen da schon eher ins Auge. Die wichtigste Nachbesserung befindet sich aber unterm Blech: Diewuchs von 28 auf über 38,3 kWh – und mit ihr die maximale Reichweite auf. Der Verbrauch wird mit 13,8 kWh auf 100 Kilometern angegeben; müsste rein rechnerisch aber darunter liegen, um auf die Reichweite zu kommen. Auf der ersten Testrunde mit einem Autobahn- und Landstraßenanteil kommen wir im Eco-Modus tatsächlich auf– allerdings in Holland mit den dortigen Tempolimits. Auch die Leistung des On-Board-Chargers steigt auf 7,2 kW. An einer Schnellladestation ist der Ioniq Elektro jetzt in weniger als einer Stunde zu 80 Prozent aufgeladen.

Der Hyundai macht Elektromobilität erwachsen

Vollkommen normal: Im Hyundai fühlt sich alles ganz selbstverständlich an – trotz E-Antrieb. erwachsen und selbstverständlich E-Auto-Fahren im Ioniq schon ist. Wir vermissen nichts. Sparen und Spaß sind nur einen Knopfdruck (Modi: Eco, Normal, Sport) voneinander entfernt. Und wer will, der bremst mit dem Rekuperations-Wippschalter am Lenkrad herunter bis zum Stillstand. Der E-Motor leitet im Ioniq Elektro nun 100 statt 88 kW an die Vorderachse, was man nicht wirklich spürt, obwohl das Gewicht trotz des größeren Akkus nicht gestiegen ist. Der Kofferraum schrumpft um nur sieben Liter, der Preis klettert dafür ein Stück auf 34.900 Euro (bei carwow.de mit einer Ersparnis ab 4.700 Euro). Wie der neue Ioniq bietet auch der neue Kona Hybrid den Konnektivitätsdienst Blue Link an, der Auto und Fahrer über eine App verbindet. Sonst setzt das Auffallend während der kurzen Testfahrt ist, wieE-Auto-Fahren im Ioniq schon ist. Wir vermissen nichts. Sparen und Spaß sind nur einen Knopfdruck (Modi: Eco, Normal, Sport) voneinander entfernt. Und wer will, der bremst mit demam Lenkrad herunter bis zum Stillstand. Der E-Motor leitet im Ioniq Elektro nunan die Vorderachse, was man nicht wirklich spürt, obwohl das Gewicht trotz des größeren Akkus nicht gestiegen ist. Der Kofferraum schrumpft um nur sieben Liter, der Preis klettert dafür ein Stück auf. Wie der neue Ioniq bietet auch der neueden Konnektivitätsdienst Blue Link an, der Auto und Fahrer über eine App verbindet. Sonst setzt das Kompakt-SUV auf die Kraft (und Sparsamkeit) der zwei Herzen.

Im hybriden Kona arbeitet die Technik des Ioniq

SUV mit Doppelherz: Der Kona Hybrid verspricht Verbräuche um die vier Liter auf 100 Kilöometer. Ioniq Hybrid – und will so den Verbrauch auf gut vier Liter drücken. Auf der ersten Testrunde kam dieser Wert bei normaler Fahrweise laut Bordcomputer auch in Reichweite. Das rein elektrische Fahren beschränkt sich wie bei vergleichbaren Modellen auf das sanfte Anfahren und langsames Rollen. Tritt man etwas kräftiger aufs Gas, schaltet sich der Vierzylinder hörbar und oft recht ruppig dazu. Hyundai betont zwar, dass der kleine Akku mittig im Unterboden für einen besseren, weil tieferen Fahrzeugschwerpunkt sorgt – auf der Straße ist diese verbesserte Agilität allerdings nicht wirklich zu spüren. Die 141 PS Systemleistung genügen aber, damit beim Sparen der Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Bleibt die Hoffnung, dass Hyundai auch genügend Akkus bekommt – damit die Kunden nicht ewig auf die beiden Neuen warten müssen. Der vierte Kona kriegt die Technik des– und will so den Verbrauch aufdrücken. Auf der ersten Testrunde kam dieser Wert bei normaler Fahrweiseauch in Reichweite. Das rein elektrische Fahren beschränkt sich wie bei vergleichbaren Modellen auf das sanfte Anfahren und langsames Rollen. Tritt man etwas kräftiger aufs Gas, schaltet sich derhörbar und oft recht ruppig dazu. Hyundai betont zwar, dass dermittig im Unterboden für einen besseren, weil tieferen Fahrzeugschwerpunkt sorgt – auf der Straße ist dieseallerdings nicht wirklich zu spüren. Diegenügen aber, damit beim Sparen der Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Bleibt die Hoffnung, dass Hyundai auch genügend Akkus bekommt – damit die Kunden nicht ewig auf die beiden Neuen warten müssen.