Die größte Ersparnis gibt es auf den Allradantrieb und Doppelkupplung. Derhatund erfüllt die neueste Emissions-Norm Euro 6d. Mit einem kombinierten Normverbrauch vonist er auch an der Zapfsäule schön genügsam.Der Kona in der Top-Ausstattung Prime bringt unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, ein beheizbares Lenkrad, ein Head-up-Display und das große Infotainmentsystem inklusive Digitalcockpit mit.

Winterprodukte Zum Angebot Kärcher elektrischer Eiskratzer Preis*: 46,15 Euro Ctek CT5 Time to Go Preis*: 84,90 Euro Ctek MXS 5.0 Preis*: 63,36 Euro Dino Startbooster Preis*: 91,95 Euro Sonax Antifrost & Klarsicht Preis*: 9,49 Euro Sonax Scheibenenteiser Preis*: 7,49 Euro *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021 *Preis: Amazon-Preis am 12.01.2021

In dieser Konfiguration läge der Preis bei 33.700 Euro. Bei carwow.de kostet der Kona so ausgestattetwas einementspricht! Am günstigsten kommt der Kona als Einliter-Dreizylinder-Benziner in der Ausstattung Pure. Statt 19.900 Euro kostet erWer jetzt noch eine günstige Versicherung sucht: