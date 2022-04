Vorstellung und Preis: Hyundai Kona startet knapp über 20.000 Euro

2017 hat Hyundai mit dem Kona ein kompaktes SUV auf den Markt gebracht, das die Lücke unterhalb des Tucson schließt. Angeboten wird der Koreaner mit einer Auswahl an Benzin-, Hybrid- und Elektroantrieben. Auch eine N-Version mit 280 PS ist im Programm. Preislich startet der Kona bei 20.390 Euro – dafür bekommt man einen Einliter-Dreizylinder mit 120 PS. Der 1,6-Liter-Vierzylinder ist in den Ausstattungslinien "N Line" (ab 30.580 Euro) und "Prime" (ab 30.980 Euro) zu haben.

Optional gibt es für 1750 Euro Allradantrieb dazu. Der sportliche Kona N kostet mindestens 38.900 Euro. Der Hybrid-Kona mit 1,6-Liter-Vierzylinder und Elektromotor wird ab 27.500 Euro angeboten, der vollelektrische Kona Elektro schlägt mit mindestens 35.650 Euro zu Buche.

Hyundai Kona (2022): Preise Pure Select Trend N Line Prime Kona N Pfeil Pfeil Abzweigung 1.0 T-GDI 2WD Abzweigung Abzweigung 1.0 T-GDI 48V 2WD Abzweigung Abzweigung 1.6 T-GDI 2WD Abzweigung Abzweigung 1.6 T-GDI AWD Abzweigung Abzweigung 1.6 T-GDI Hybrid 2WD Abzweigung Abzweigung 2.0 T-GDI N DCT 2WD Abzweigung ab 20.390 Euro – – – – – – ab 22.750 Euro – – ab 27.500 Euro – – ab 24.600 Euro – – ab 29.600 Euro – – ab 27.830 Euro ab 30.580 Euro ab 32.330 Euro – – – ab 27.830 Euro ab 30.980 Euro ab 32.730 Euro ab 32.980 Euro – – – – – – ab 38.900 Euro

Hyundai Kona Elektro (2022): Preise Basis Select-Paket Trend-Paket Prime-Paket Abzweigung Kona Elektro 100 kW Abzweigung Abzweigung Kona Elektro 150 kW Abzweigung ab 35.650 Euro – Basis + 1300 Euro Basis + 7000 Euro Basis + 4050 Euro Basis + 9750 Euro – Basis + 13.650 Euro

Lieferzeit: Hyundai verspricht ab 6 Monate Wartezeit beim Elektro-Kona (Update!)

Eine hohe Nachfrage, eine schleppende Umstellung der Produktionslinien und der anhaltende Chipmangel in der Autobranche verzögern die Auslieferungen neuer Elektro-Fahrzeuge erheblich. Für Privatkunden, die bis zum 30. Juni 2022 einen Kona Elektro bestellen, garantiert Hyundai bei einer Auslieferung auch nach dem 31. Dezember 2022 die Innovationsprämie, solange die übrigen Voraussetzungen für den Erhalt der Umweltprämie erfüllt sind. Auf Anfrage von AUTO BILD verspricht Hyundai aktuell eine Lieferzeit ab sechs Monaten bei individuellen Bestellungen, Kunden können aber auch sofort verfügbare Modelle bekommen – der Vorrat ist jedoch begrenzt.

Kaufen: Hyundai Kona mit Rabatt

Das Facelift des Hyundai Kona gibt es im Internet bereits mit Rabatten zu kaufen. Für gewöhnlich gibt es die größte Ersparnis auf die Top-Motorisierung in der höchsten Ausstattung: Beim Kona ist das der Kona Hybrid mit 141 PS in der Linie "Prime". Bei carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) finden Sie ständig wechselnde Angebote zum koreanischen SUV.

Design und Abmessungen: Facelift ist vor allem an der Front erkennbar



Hyundai Kona hat nach drei Jahren sein erstes Derhat nach drei Jahren sein erstes Facelift erhalten und ist in der Länge um vier Zentimeter gewachsen. Es gibt ihn als Verbrenner, Hybrid oder reines Elektroauto. Optisch hat sich vor allem in der Front etwas getan. Der Kaskadengrill ist einem deutlich größeren Exemplar gewichen, das durch einen breiten Stoßfänger vom ebenfalls größer gestalteten unteren Lufteinlass getrennt wird. Dieser Stoßfänger geht in die Beplankungen der Radhäuser über.

Zoom Am Heck des Hyundai Kona wurden im Zuge des Facelifts vor allem die Rücklichter und die Schürze verändert.





Die ohnehin schon schmalen LED-Tagfahrlichter am Rand der Motorhaube verengen sich zu noch schmaleren Schlitzen. Die separaten Scheinwerfer sind beim Facelift des Kona wieder eine Etage tiefer angebracht und haben ein neues Innenleben sowie eine klassischere Form.

Auch die Rücklichter wurden in ihrem Design angepasst und haben eine leicht veränderte Lichtsignatur bekommen. Der Blinker steckt nun unter Klarglas, was etwas mehr Ruhe ins Design bringt. Die neugestaltete Heckschürze ist horizontaler ausgerichtet und wirkt flacher.

Glatte Fläche statt Kühlergrill im Elektro-Kona



Neben den Verbrenner- und Hybrid-Modellen wurde auch der Kona Elektro überarbeitet. Das auffälligste Merkmal ist hier der fehlende Grill. Während der beim Vorfacelift noch durch eine Struktur angedeutet wurde, ist die Fläche jetzt glatt. Stattdessen ist seitlich der Mitte die Ladeklappe zu erkennen. Auch das Zierelement, das bislang das Tagfahrlicht und das Hyundai-Logo verband, entfällt.

Zoom Auffälligstes Detail am Elektro-Kona ist seine geschlossene Front, die seitlich der Mitte die Ladeklappe beherbergt.





Abmessungen im Überblick:

• Länge: 4205 mm (4215 mm im Kona N)

• Breite: 1800 mm

• Höhe: 1565 mm (1570 mm im Kona Elektro)

• Radstand: 2600 mm

• Kofferraum Kona: 374 - 1156 Liter

• Kofferraum Kona N: 361 - 1143 Liter

• Kofferraum Kona Elektro: 332 - 1114 Liter



Innenraum: keine Handbremse mehr im Kona



Im Innenraum des Kona-Facelifts sind die Änderungen eher unauffällig. Um die horizontale Ausrichtung des Armaturenbretts zu unterstützen, verläuft die Mittelkonsole jetzt darunter. Den Platz des Handbremshebels nimmt eine elektrische Parkbremse ein. Die neugestalteten Lüftungsdüsen mit schmaleren Alu-Zierleisten wirken etwas hochwertiger als beim Vorgänger. Für mehr Komfort sorgen auf Wunsch beheizbare Rücksitze und ein USB-Anschluss in der zweiten Reihe.

Zoom Statt einer Handbremse gibt es im Kona jetzt eine elektrische Parkbremse.





Das Top-Infotainment besteht jetzt auch beim Verbrenner aus zwei 10,25-Zoll-Bildschirmen, einer für den digitalen Tacho und einer auf dem Armaturenbrett. Hyundai hat das System auf den neuesten Stand gebracht: Apple CarPlay und Android Auto können jetzt auch kabellos genutzt werden, der Zentralbildschirm lässt sich splitten. Es gibt verschiedene Online-Dienste, die auch per Smartphone-App genutzt werden können – dazu gehören Echtzeit-Verkehrsinformationen, Infos zu freien Parkplätzen oder zum Standort des Autos. Serienmäßig ist der Kona mit analogen Instrumenten und einem Zentraldisplay ausgerüstet, das beim Facelift von sieben auf acht Zoll wächst.

Zoom Bei der N-Line-Version mit eigenständigen Schürzen ist die Beplankung in Wagenfarbe lackiert.



Leasing: Kona Elektro ab 198 Euro brutto leasen

Hyundai bietet den Kona in drei unterschiedlichen Antriebsvarianten an. Kunden können das Kompakt-SUV als Verbrenner, Hybrid oder als reines Elektroauto bestellen. Das E-Auto ist in zwei Leistungsstufen und mit zwei Akkugrößen erhältlich. In der Basis startet das Elektro-SUV bei 35.650 Euro, die stärkere Version steht ab 41.850 Euro bei den Händlern.

Eine Alternative zum Kauf sind die Leasing-Angebote. Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privat- und Geschäftskunden den Kona Elektro für 198 Euro brutto im Monat leasen – bei einer Lieferzeit von drei bis vier Monaten (Stand: 14.04.2022). Die Laufzeit beträgt 48 Monate bei einer Jahreslaufleistung von 10.000 Kilometern. Meist können gegen Aufpreis höhere Kilometerpakete geordert werden.





Wie bei Elektro- und Hybridfahrzeugen üblich, wird auch beim Kona Elektro eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro fällig, die vom Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fließt dieser Betrag zurück. Bedingung für die volle Rückzahlung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!

Ausstattung: neue Assistenten und sportliche N Line



Neben neuen Farben und Sitzbezügen gibt es nun auch eine Reihe neuer oder überarbeiteter Assistenzsysteme. Dazu gehört die Weiterentwicklung des aktiven Totwinkelassistenten. Er erschwert per Bremseingriff den Spurwechsel, wenn der Fahrer ein anderes Auto übersieht. Der Stauassistent hält den Kona in der Mitte der Fahrspur und den vorher ausgewählten Abstand zum Vordermann. Der neue Ausstiegsassistent warnt nicht nur vor Fahrzeugen, die sich von hinten nähern, wenn die hinteren Passagiere aussteigen wollen – er verriegelt auch die Türen.

Zum ersten Mal gibt es den Kona außerdem in der sportlichen Ausstattung "N Line" mit eigenständigen, deutlich aggressiveren Schürzen, Beplankungen in Wagenfarbe, zwei Endrohren sowie eigenen 18-Zoll-Felgen. Dabei ist der Innenraum vorwiegend in Schwarz gehalten und mit roten Ziernähten akzentuiert.

Vergleichstest: Kona auf Platz zwei hinter dem T-Roc



Das Facelift des Hyundai Kona musste sich bereits gegen Ford Puma und VW T-Roc beweisen. Jedes der Kompakt-SUVs kratzte an der 200-PS-Grenze. Konkret trat der 198 PS starke Kona als N Line gegen den 200 PS starken Puma ST und den VW T-Roc mit 190 PS an. Während der Puma als Spaßgarant auf sich aufmerksam macht, können der VW und der Hyundai beim Thema Alltagstauglichkeit ihren Stich setzen.

Zoom Platz 2 für den Hyundai Kona: Im Vergleichstest musste das SUV gegen VW T-Roc und Ford Puma antreten.







Das Fazit von Gerald Czajka und Mirko Menke: So ähnlich sich Puma, Kona und T-Roc auf dem Papier auch sind, so unterschiedlich ihre Charaktere. Der ausgewogene VW sichert sich den Sieg erstaunlich knapp vor dem günstigen Hyundai. Der sportliche Ford gefällt nicht jedem, aber auch er kann punkten. Der VW zeigt sich als König des Kompromisses. Die Lenkung direkt, aber nicht spitz; der Motorsound präsent, aber nicht aufdringlich; das DSG wach, aber nicht übereifrig. Ähnliche Tendenzen spüren wir beim Kona, allerdings gibt es beim Koreaner mehr Störeinflüsse. Am Ende ist die Wertung knapp: Der T-Roc kann sich nur knapp gegen den Kona durchsetzen, der Puma bildet das Schlusslicht. Den vollständigen Vergleichstest gibt es hier. So ähnlich sich Puma, Kona und T-Roc auf dem Papier auch sind, so unterschiedlich ihre Charaktere. Der ausgewogene VW sichert sich den Sieg erstaunlich knapp vor dem günstigen Hyundai. Der sportliche Ford gefällt nicht jedem, aber auch er kann punkten.

Platzierung im Test:

• Platz 1: VW T-Roc 2.0 TSI (514 von 800 Punkten)

• Platz 2: Hyundai Kona 1.6 T-GDI (512 von 800 Punkten)

• Platz 3: Ford Puma ST (487 von 800 Punkten)

Hyundai Kona vs. Ford Puma vs. VW T-Roc (2022): Test-Daten Fahrzeugdaten FORD Puma ST 1.5l EcoBoost HYUNDAI Kona 1.6 T-GDI 7-DCT 2WD VW T-Roc 2.0 TSI OPF 4Motion 7DSG Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zyl./Einbaul. Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min. Abzweigung Abzweigung Max. Nm bei U/min. Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test vorne Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test hinten Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen max. Abzweigung Abzweigung Erstzulassung Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Verbrauch/CO2 beim Test Abzweigung Abzweigung Kosten/Garantien Abzweigung Abzweigung Abgasnorm Abzweigung Abzweigung Steuer gesamt (p.a.) Abzweigung Abzweigung Versicherungsklassen Abzweigung Abzweigung Gesamtkosten Abzweigung Abzweigung Werkstattintervalle Abzweigung Abzweigung Garantie Abzweigung Abzweigung Garantieart Abzweigung Abzweigung Garantie gegen Durchrostung Abzweigung Abzweigung Mobilitätsgarantie Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-50 Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-100 Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-130 Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-160 Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-200 Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung Elastizität 60-100 im 4. Gang Abzweigung Abzweigung Elastizität 60-100 im 5. Gang Abzweigung Abzweigung Elastizität 80-120 im 5. Gang Abzweigung Abzweigung Elastizität 80-120 im 6. Gang Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60-100 Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 80-120 Abzweigung Abzweigung Gewichte/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % vorne Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % hinten Abzweigung Abzweigung Gesamtgewicht Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung Bremsweg (kalt) Abzweigung Abzweigung Durchschn. Verzögerung (kalt) Abzweigung Abzweigung Bremsweg (warm) Abzweigung Abzweigung Durchschn. Verzögerung (warm) Abzweigung Abzweigung Wendekreis Abzweigung Abzweigung Wendekreis links Abzweigung Abzweigung Wendekreis rechts Abzweigung Abzweigung Abmessungen Kofferraum Abzweigung Abzweigung Ladekantenhöhe Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe max. Abzweigung Abzweigung Kofferraumbreite min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumbreite max. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe max. Abzweigung Abzweigung Breite Heckklappenöffnung Abzweigung Abzweigung Innenhöhe Ladekante Abzweigung Abzweigung Geöffnete Heckklappe bis Boden Abzweigung Abzweigung Geräusche Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 50 km/h im 3/4 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 100 km/h im 4/5 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 130 km/h im 5/6 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 160 km/h im letzten Gang Abzweigung Dreizylinder, Turbo/vorn quer 4/2 1496 cm³ 147 (200)/6000 320/2500 220 km/h 6 Gang Vorderradantrieb 225/40 R19 Y 225/40 R19 Y 40 l/Super 440 km 456 l 1216 l 13.01.2021 9,0 l/213 g Euro 6d ISC 150 EUR 17/22/25 2263 EUR 30.000 km/1 Jahre 2 Jahre/- Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 2,9 s 7,2 s 11,0 s 17,1 s 33,8 s 4,6 s 6,0 s 6,3 s 8,1 s 3,6 s 4,6 s 1309/501 kg 61 % 39 % 1810 kg 750/675 kg 36,1 m 10,7 m/s² 34,8 m 11,1 m/s² 11,0 m 10,9 m 780 mm 695 mm 1510 mm - mm 1000 mm 650 mm 750 mm 1000 mm 70-170 mm - mm 59 dB (A) 67 dB (A) 70 dB (A) 74 dB (A) Vierzylinder, Turbo/vorn quer 4/2 1598 cm³ 146 (198)/6000 265/1600 210 km/h 7 DSG Vorderradantrieb 235/45 R18 V 235/45 R18 V 50 l/Super 630 km 374 l 1156 l 26.02.2021 7,9 l/188 g Euro 6d ISC 146 EUR 16/21/19 2115 EUR 15.000 km/1 Jahre 5 Jahre/- Jahre Garantie 12 Jahre 5 Jahre 3,1 s 7,4 s 12,0 s 18,3 s 40,5 s 6,0 s 8,1 s 8,1 s 11,3 s 3,6 s 4,8 s 1400/440 kg 62 % 38 % 1840 kg 1250/600 kg 35,3 m 10,9 m/s² 34,5 m 11,2 m/s² 11,2 m 11,3 m 715 mm 690 mm 1460 mm 1020 mm - mm 420 mm 700 mm 990 mm 10 mm 1850 mm 57 dB (A) 65 dB (A) 70 dB (A) 74 dB (A) Vierzylinder, Turbo/vorn quer 4/2 1984 cm³ 140 (190)/4200 320/1500 218 km/h 7 DSG Allrad 225/40 R19 W 225/40 R19 W 55 l/Super 610 km 445 l 1290 l 22.03.2021 9,0 l/213 g Euro 6d ISC 208 EUR 12/19/21 1777 EUR 30.000/nach Anzeige km/1 Jahre 2 Jahre/- Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 2,3 s 6,7 s 11,3 s 18,6 s - s 5,8 s 7,9 s 8,7 s 12,0 s 3,8 s 5,0 s 1517/503 kg 60 % 40 % 2020 kg 1700/750 kg 36,3 m 10,6 m/s² 34,5 m 11,2 m/s² 10,7 m 10,6 m 765 mm 750 mm 1500 mm 1020 mm - mm 420 mm 675-775 mm 1155 mm 35-135 mm 1915 mm 59 dB (A) 66 dB (A) 70 dB (A) 73 dB (A)



Motoren: neues 48-Volt-System im Kona



Bei den Verbrennern entfällt der kleinste Diesel. Das Angebot startet jetzt mit dem 120 PS starken Einliter-Benziner. Der Dreizylinder lässt sich beim Kona Facelift auch mit einem 48-Volt-System ausstatten. Das ist beim nächststärkeren Aggregat, dem 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS, serienmäßig. Das Topmodell mit einem 1,6 Liter großen Benzinmotor erstarkt auf 198 PS (vorher waren es 177 PS) und kommt mit Siebengang-Automatik. Die beiden stärkeren Motoren gibt es auch mit Allradantrieb. Top-Modell ist der Kona N mit einem Zweiliter-Vierzylinder und 280 PS.



Für die Antriebe mit 48-Volt-System gibt es entweder die Automatik oder eine Sechsgangschaltung mit elektronischer Kupplung, die es erlaubt, den Motor zu entkoppeln und zu "segeln". Den Kona gibt es auch wieder als Hybrid mit 141 PS. Der besteht auch einem 1,6-Liter-Benziner und einem Elektromotor.



Technische Daten des Kona: 1.0 T-GDI 88 kW FWD 1.0 T-GDI 48V 88kW FWD 1.6 T-GDI 146 kW FWD 1.6 T-GDI 146 kW AWD 1.6 GDI Hybrid 104 kW FWD 2.0 T-GDI 206 kW FWD Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach WLTP* Abzweigung 1,0 Liter-Dreizylinder-Turbo Benzin Frontantrieb 88 kW (120 PS) 172 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 11,5 s 180 km/h 6,1 l/100 km* 1,0 Liter-Dreizylinder-Turbo Benzin Frontantrieb 88 kW (120 PS) 172 Nm 6-Gang-iMT mit elektronischer Kupplung 11,9 s 180 km/h 6,1 l/100 km* 1,6 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Frontantrieb 146 kW (198 PS) 265 Nm 7-Gang-DCT** 7,7 s 210 km/h 6,7 l/100 km* 1,6 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Allradantrieb 146 kW (198 PS) 265 Nm 7-Gang-DCT** 8,1 s 210 km/h 7,4 l/100 km* 1,6 Liter-Vierzylinder-Turbo Plug-in-Hybrid Frontantrieb 104 kW (141 PS) Systemleistung 265 Nm 6-Gang-DCT** 11,3 s 161 km/h 5,4 l/100 km* 2,0 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin Frontantrieb 206 kW (280 PS) 392 Nm 8-Gang-DCT** (N DCT) 5,5 s 240 km/h 8,5 l/100 km*

Technische Daten des Kona Elektro: Kona Elektro 100 kW FWD Kona Elektro 150 kW FWD Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Stromverbrauch kombiniert nach WLTP Abzweigung Abzweigung Max. Reichweite nach WLTP Abzweigung Elektromotor 39,2 kWh Frontantrieb 100 kW (136 PS) 395 Nm 9,9 s 155 km/h 14,3 kWh/100 km* 305 km* Elektromotor 64 kWh Frontantrieb 150 kW (204 PS) 395 Nm 7,9 s 167 km/h 14,7 kWh/100 km* 484 km*