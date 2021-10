Die Lieferzeit hängt nach Angaben des spanischen Herstellers von der Motor- und Getriebevariante ab. Wer also flexibel ist, kann unter Umständen schneller an einen Neuwagen kommen. Seat rechnet mit Lieferzeiten von drei bis neun Monaten bei allen Modellen.

Die Lieferzeit hängt nach Angaben des spanischen Herstellers von der Motor- und Getriebevariante ab. Wer also flexibel ist, kann unter Umständen schneller an einen Neuwagen kommen. Seat rechnet mit Lieferzeiten von drei bis neun Monaten bei allen Modellen. Der Cupra Formentor lässt je nach Variante drei bis sechs Monate auf sich warten. Seat rechnet aktuell mit Lieferzeiten von drei bis neun Monaten – bei allen Modellen.

Auch bei Mercedes "kommt es derzeit zu Ausstattungseinschränkungen bei verschiedenen Baureihen. Daraus ergeben sich auch Verzögerungen bei der Auslieferung", heißt es aus Stuttgart. Mercedes beobachtet und evaluiert „die Situation kontinuierlich in enger Abstimmung mit unseren Lieferanten. Von den aktuellen Lieferverzögerungen sind alle Kundengruppen betroffen. Die Auslieferungssteuerung erfolgt derzeit flexibel, um die Wartezeit bestmöglich zu begrenzen.“ Spannend: Mercedes berücksichtigt "dabei unabhängig vom Modell, wie lange ein Kunde bereits auf sein Fahrzeug wartet" und versucht "entsprechend zu priorisieren. Dennoch sind die Übergaben an die Kunden stark von der individuellen Ausstattung und der jeweils kurzfristigen Teile-Verfügbarkeit abhängig."

