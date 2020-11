Die Rücklichter erhalten mit dem Facelift des Kona Elektro ein neues Innenleben. ©Hyundai Motor

Mobile E-Auto-Ladegeräte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 999 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 950,90 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 925,90 Euro *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020

Auffälligstes Merkmal ist der fehlende Grill.Stattdessen ist seitlich der Mitte die Ladeklappe zu erkennen. Auch das Zierelement, das bislang das Tagfahrlicht und das Hyundai-Logo verband, entfällt. Das LED-Tagfahrlicht selbst verengt sich nun zu noch schmaleren Schlitzen. Die LED-Scheinwerfer hingegen sind neugestaltet und weiterhin eine Etage tiefer ausgelagert, sie befinden sich nach wie vor über den seitlichen Lufteinlass-Schlitzen. Abgerundet wird die Front mit einer neuen Schürze, die durch zwei waagerechte Chromzierlemente im mittigen Lufteinlass auffällt. Die bislang großzügig beplankten Radhausverkleidungen sind mit dem Facelift des Kona Elektro in Wagenfarbe lackiert. Auch am Heck bleibt es bei zweigeteilten Rücklichtern, die ein neues Innenleben und eine neue Signatur mit dem Facelift bekommen. Die neugestaltete Schürze greift die beiden Chromzierleisten der Front wieder auf. Mit acht neuen Farben stehen jetzt insgesamt 16 Lacktöne zur Wahl, in den höheren Ausstattungen kann man sich außerdem dafür entscheiden, das Dach farblich in Weiß oder Schwarz abzusetzen.