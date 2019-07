Hyundai Kona Hybrid (2019): Preise, Motor und Ausstattung

Die zweifarbige Lackierung mit abgesetztem Dach kostet 600 Euro Aufpreis.

Den Hyundai Kona Hybrid gibt es in. Die Basis hört auf den Namen. Hier sind eine elektrische Parkbremse, eine Klimaautomatik, ein beheizbares Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen sowie eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelsäulenstütze für den Fahrer an Bord. Außerdem gibt es zu einem Preisserienmäßig ein Radio mit Siebenzoll-Touchscreen, das auch Apple CarPlay und Android Auto unterstützt und 16-Zoll-Felgen. Die mittlere Ausstattungsvariante nennt sich, kostetund fällt optisch durch den Unterfahrschutz hinten, getönte Scheiben sowie die 18-Zoll-Felgen auf. Außerdem sind ab Werk Regensensor, Nebelscheinwerfer, Ledersitze und kabelloses Smartphone-Laden an Bord. Die Topausstattung heißt, kommt mit Voll-LED-Licht und wartet im Innenraum zusätzlich mit einem Display zwischen den Rundinstrumenten, Smart-Key, Head-up-Display , elektrisch einklappbaren Außenspiegeln und automatisch abblendendem Rückspiegel auf. Außerdem sind Helfer wie Querverkehrswarner, Totwinkelassistent, Fernlichtassistent und eine Einparkhilfe vorn serienmäßig. Die Preise für den Hyundai Kona Hybrid in der Ausstattung Premium