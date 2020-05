Im Außendesign sind beide Modelle gleich. Den Grill ziert eine neue Verkleidung mit silbernen Dreiecken. Bei der Luxus-Ausführung findet sich außerdem mehr lackiertes Blech, es gibt weniger Plastikbeplankungen. Außerdem hat der Palisade hier einen speziellen silberfarbenen Unterfahrschutz.

Luxus für die Hinterbänkler: Im Fond warten Einzelsitze mit eigenem Entertainmentsystem.

Größere Änderungen finden sich im Innenraum. In der Ausstattung "Calligraphy" ist der mit Nappaleder-Sitzen und gesteppten Leder-Türtafeln sowie Ambientelicht ausgestattet. Das 12,3 Zoll große Digital-Cockpit mit Head-up-Display , Annehmlichkeiten, die in anderen Varianten Aufpreis kosten, gibt es serienmäßig. Noch eine Spur edler wird es in der Ausstattung "VIP".Dazwischen befindet sich eine Mittelkonsole mit Getränkehaltern. Diese sind, selbstredend, beheizbar oder kühlbar. Und es gibt noch mehr Annehmlichkeiten:Wenn letzteres genutzt wird, kommt der Ton aus den gewölbten Kopfstützen, in die Lautsprecher eingebaut sind.