flexiblen Auto-Abos kann der Hyundai Santa Fe einfach für eine unverbindliche, mehrmonatige Testfahrt gemietet werden. Nach der dreimonatigen Mindestvertragslaufzeit kann der üppig ausgestattete Hyundai ohne Angabe von Gründen monatlich zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo oft teurer als das Leasing, dafür aber auch deutlich flexibler. So sind in den monatlichen Raten bereits alle Kosten wie Zulassung, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Steuer, Service und Wartung enthalten – selbst die zur Jahreszeit passenden Reifen sind inklusive. Nur für die Spritkosten muss der Fahrer noch selbst aufkommen.

ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) bietet aktuell einen besonders großzügig ausgestatteten Hyundai Santa Fe an. Interessenten sollten für die mindestens dreimonatige Miete des SUVs monatlich 373,90 Euro bereithalten. Auf die Mindestlaufzeit hochgerechnet kostet die unverbindliche Spritztour im Santa Fe also gerade mal 1122 Euro. Ein großer Vorteil am Auto-Abo bei ViveLaCar: Weitere Kosten und versteckte Gebühren fallen nicht an. Derzeit kostet sogar die deutschlandweite Lieferung nur einen Euro zusätzlich.

Hyundai Santa Fe im Auto-Abo mit mehreren Kilometerpaketen



200 Kilometer pro Monat enthalten. Natürlich kann man das Freikilometer-Kontingent bei ViveLaCar einfach aufstocken, das wirkt sich aber direkt auf die monatliche Rate aus. Insgesamt stehen sechs unterschiedliche Pakete zwischen 200 und 2500 Kilometern pro Monat zur Verfügung. Während die Einstiegsrate unter 400 Euro liegt, fallen beispielsweise bei 800 Kilometern im Monat für den Santa Fe bereits 805,90 Euro an, das größte Paket XXL (2500 Freikilometer) belastet das Konto mit 1034,90 Euro pro Monat. Ein großer Vorteil des Auto-Abos im Vergleich zum Leasing: Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt werden und garantieren so eine ausgesprochene Flexibilität.

Santa Fe mit 200 Diesel-PS und Automatik