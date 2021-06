markanten Facelift auch optisch die Nachbarn neidisch machen. Zur Modellüberarbeitung gab es von Hyundai nicht nur die typischen neuen Scheinwerfer und neue Schürzen. Der Konzern spendiert seinem SUV eine komplett neue Plattform, ohne dabei die Abmessungen großartig zu verändern. Neben einer klassischen Vollhybrid-Version bietet Hyundai den Santa Fe auch als Diesel und mit Plug-in-Hybridantrieb an. Die Preise starten für den 2,2 Liter Diesel in Deutschland bei 42.900 Euro. Bei carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Hyundai Santa Fe mit einer Ersparnis von bis zu 9545 Euro. Die günstigsten Angebote beginnen bereits bei 36.525 Euro. ( Der Hyundai Santa Fe ist ein großes SUV, das vor allem den Ansprüchen einer Familie gerecht werden kann. Neben seinen Qualitäten im Innenraum kann der Koreaner mit demauch optisch die Nachbarn neidisch machen. Zur Modellüberarbeitung gab es von Hyundai nicht nur die typischen neuen Scheinwerfer und neue Schürzen. Der Konzern spendiert seinem SUV, ohne dabei die Abmessungen großartig zu verändern. Neben einer klassischenbietet Hyundai den Santa Fe auch alsan. Die Preise starten für denin DeutschlandBei carwow.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es den Hyundai Santa Fe mit. Die günstigsten Angebote beginnen bereits. ( Alle wichtigen Tipps zum Neuwagenkauf

Hinweis Hyundai Santa Fe Diesel mit Rabatt bei carwow.de Zu den Angeboten Pfeil

Das günstigste Modell ist der Santa Fe in der Basisausstattung "Select" mit Vorderradantrieb und dem 202 PS starken Diesel. So konfiguriert, bietet der Koreaner fünf Sitzplätze und ist bereits mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet. Eine Zweizonen-Klimaautomatik erlaubt Fahrer und Beifahrer eine individuelle Temperatureinstellung, in Sachen Infotainment setzt der Select auf einen Achtzoll-Touchscreen. Apple Carplay und Android Auto gibt es serienmäßig. Die UVP des Herstellers liegt hier bei 42.900 Euro, mit Rabatt gibt es den Hyundai ab 36.525 Euro.

Bis zu 9545 Euro Ersparnis auf das Diesel-Topmodell des Hyundai Santa Fe