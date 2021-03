Das geht so durch: Die Optik der hinteren Leuchteneinheit steht der eines Audi in nichts nach.

Neue Plattform, neue Dimensionen? Nicht so beim Hyundai Santa Fe. Zwar wächst das SUV zum Facelift etwas, in absoluten Zahlen schlägt sich das aber kaum nieder.



● Länge: 4785 mm (+ 15 mm zum Vorgänger)

● Breite: 1900 mm (+ 10 mm zum Vorgänger)

● Höhe: 1685 mm (+ 5 mm zum Vorgänger)

● Radstand: 2765 mm

● Kofferraum: 634 Liter (+ 9 Liter) / 831 Liter (+ 12 Liter)

Der Santa Fe trägt einen für Hyundai gänzlich neuen Kühlergrill: sehr voluminös geraten, bedeckt er ungefähr zwei Drittel der gesamten Front. Auch die Tagfahrlichter werden schmaler und tragen eine neue Signatur. Wie beim Vorgänger sitzen sie oberhalb der eigentlichen Scheinwerfer und sind horizontal ausgerichtet. Die Schürze des neuen Santa Fe wurde nochmals massiver ausgelegt. Mattsilberne Zierelemente umrahmen den großen, mittigen Lufteinlass und stellen einen optischen Bezug zum Kühlergrill her.