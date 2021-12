Solche Kollegen kennen wohl die meisten von uns. Ruhige Typen aus der zweiten Reihe. Die, die sich nicht in jeder Konferenz lautstark nach vorne drängeln, sondern hinter den Kulissen leise und effektiv viel wegschaffen. Typen, die kein Bohei um ihre Person machen. Genau so einer stieß im Juli 2019 zu uns: der Hyundai Santa Fe . Obwohl erst ein Jahr zuvor präsentiert, wirkte er sofort wie ein alter Bekannter. Einer von der stattlichen Sorte.befand ihn Testchef Gerald Czajka in der Stadt für "grenzwertig groß".

Der Blick auf den Durchschnittsverbrauch über die gesamte Testdistanz, 8,5 Liter, zeigt allerdings, dass viele Kollegen es deutlich eiliger hatten und die Tachonadel häufig über die 200er-Marke hetzten. Das klappt trotz der großen Stirnfläche auch ganz gut. Zumindest solange es trocken bleibt. Wie schon bei anderen Konzernbrüdern, ist der Wischermotor für deutsches Autobahntempo zu schlapp, zerrt er die Gummilippen ab 160 km/h nur noch mit letzter Kraft über die Scheibe. Doch auch dieuntermauerten den Charakter vom, wie Manfred Klangwald im Fahrtenbuch schwärmte.Das könnte allerdings auch daran liegen, dass im Santa Fe vor dem Facelift eingezogen war. Das Navi hing bei Bedienung und Darstellung modernen Geräten hinterher. Die Sprachsteuerung funktionierte allenfalls rudimentär. Die Schildererkennung leistete sich immer wieder grobe Fehler und verspielte so notwendiges Vertrauen. Die beste Funktion des übereifrigen Spurassistenten war der Knopf am Lenkrad zum Ausschalten.

Das Cockpit wirkte in Gestaltung und Funktion von Beginn an so altmodisch wie die Assistenzsysteme.

Auf geteilte Meinungen stieß auch die Gestaltung des Innenraums. Während Chefredakteur Tom Drechsler "schreckliche Innenfarben" ausmachte, genoss Kollege Dirk Branke "Geschmack und Stil an Bord". Einig war man sich immerhin bei der tadellosen Bedienung. Ein Auto, das Neulinge nicht erst erlernen mussten. Durchweg Lob gab es auch für das riesige Platzangebot und den variablen Kofferraum.

Ob zu fünft oder mit kompletter Videoausrüstung zum Termin, der Santa Fe packte alles souverän. Allerdings wurde die. Sitze und Lenkrad glänzten speckig, bei der fahrerseitigen Lehnenwange war irgendwann der Lack ab. Fairerweise muss man aber bemerken, dass so ein Dauertester immer nur einbekommt, während ihm Maximales abverlangt wird. Wohlbehütete Santa Fe aus Privathand dürften bei dieser Laufleistung in der Regel besser dastehen. Pflegeunabhängig war allerdings die, die bis zum Schluss ein unterhaltsamer Beifahrerschreck war.

Einen Schreck hätte es aufgrund desübrigens auch im Gelände gegeben, das wir ihm ebenso erspart haben wie schwere Anhänger , die dieeh nicht zugelassen hätte. Ein echtes Manko. Weil der Santa Fe aber auch so genügend Stress hatte, waren wir besonders auf die Zerlegung gespannt. Der Ölkohleaufbau an Einlassventilen und -kanälen gehört bei modernen Selbstzündern heute leider einfach dazu. Der etwasmachen schon mehr Sorgen. Ärgerlich ist auch diein den Längsträgern. Eine Folge der sehr ungleichmäßigen Verteilung von Schutzwachs. Kleinigkeiten? Vielleicht. Aber in ein paar Jahren können sie zum teuren Problem werden. Immerhin zeigen sich Getriebe , Abgasanlage und Elektrik von ihrer besten Seite, sodass der Santa Fe am Endefür sich verbuchen kann. Unsere Zuneigung ebenfalls. Wir vermissen unseren liebgewonnenen Kollegen schon jetzt.