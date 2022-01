Manche Fahrzeuge sehen etwas altbacken aus, andere geradezu futuristisch. Der neue Hyundai Staria gehört eindeutig in die letztere Gruppe, da vor allem die Front des geräumigen Vans so wirkt als stamme sie von einem Concept Car . Der gigantische Kühlergrill und die darüber liegende LED-Lichtleiste garantieren, dass der Staria wirklich überall wiedererkannt wird. Ob die potenziellen Käufer wirklich zum MPV mit dem spacigen Exterieur greifen oder doch lieber zur bekannten Konkurrenz VW T7 und Mercedes-Benz V-Klasse , dürfte auch an den inneren Werten liegen. Und hier punktet der neue Hyundai ohne Zweifel. Vor allem, wenn es um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, haben die Koreaner ihrer deutschen Konkurrenz einiges voraus. Ein echtes Schnäppchen ist der ungewöhnliche Hingucker trotzdem nicht. Mindestens 56.150 Euro muss man derzeit investieren, wenn man seine Familie künftig in einem extravaganten Transporter chauffieren möchte. Rund zwölf Prozent des Anschaffungspreises kann man sich aber sparen.(Stand: 2. Januar 2022).