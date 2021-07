ab 26.800 Euro kann man den 4,50 Meter langen Bestseller beim Hyundai-Händler bestellen. Das heißt aber nicht, dass der Tucson ein sachliches, emotionsloses SUV ist. Im breiten Sortiment an Motorisierungen und Ausstattungsvarianten gibt es nicht nur herkömmliche Verbrenner, sondern auch einen Bei carwow.de gibt es den Hyundai Tucson zurzeit mit einer Ersparnis von mehr als 8000 Euro. (Wichtige Tipps zum Neuwagenkauf im Internet!) Im Kampf um möglichst viele Käufer muss sich der Hyundai Tucson gegen eine starke Konkurrenz behaupten. Immerhin gehören Größen wie der VW Tiguan und der Ford Kuga zu den Rivalen im Kompakt-SUV-Segment. Und dennoch hat es das koreanische SUV geschafft, eine ständig wachsende Fangemeinde an sich zu binden. Ein Grund hierfür mag in neuester Generation sicherlich das markante Styling sein, die eigentliche Stärke das Tucson ist und bleibt aber sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereitskann man den 4,50 Meter langen Bestseller beim Hyundai-Händler bestellen. Das heißt aber nicht, dass der Tucson ein sachliches, emotionsloses SUV ist. Im breiten Sortiment an Motorisierungen und Ausstattungsvarianten gibt es nicht nur herkömmliche Verbrenner, sondern auch einen Plug-in-Hybrid und die sportliche N Line . Da bleibt kaum ein Wunsch offen – vor allem dann, wenn man das koreanische Kompakt-SUV noch günstiger bekommt.

Wer einen möglichst hohen Rabatt will, darf in Sachen Ausstattungsvariante nicht geizig sein. Die vollen 8472 Euro Rabatt (Achtung: Wegen der Überführungskosten wird der Rabatt etwas geschmälert) gibt es nur für den Tucson 1.6 CRDi mit Allradantrieb in der luxuriösen Ausstattungsvariante Prime. Auf der technischen Seite dürfen Rabattjäger sich beim 136 PS starken Diesel über ein 48-Volt-Mildhybrid-System und das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe DCT freuen. Und auch die sonstigen Features des Prime können sich sehen lassen. So steht der moderne Koreaner auf schicken 19-Zoll-Leichmetallrädern und verfügt über Voll-LED-Scheinwerfer. Im Innenraum sorgen das digitale Kombiinstrument, Sitzbezüge aus Leder und das KRELL Soundsystem für einen Hauch von Luxus. So ausgestattet kostet der Hyundai Tucson laut UVP mindestens 45.200 Euro. Bei carwow.de gibt es aktuell eine Ersparnis von bis zu 8472 Euro, das entspricht einem Rabatt von fast 19 Prozent.

Mindestens 13 Prozent sparen