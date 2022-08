Frisch geschminkt – und doch gucken alle nach nebenan. Der gerade überarbeitete Skoda Karoq hat es heute nicht ganz leicht. Denn zum ersten Vergleich muss er gegen den Hyundai Tucson ran.

Und wenn die beiden so nebeneinanderstehen – sorry nach Mladá Boleslav – kommt uns spontan der Gedanke von Biedermann und Brandstifter. Also rein optisch.

Das Facelift am Karoq beschränkt sich im Wesentlichen auf den breiteren, in der Grundform jetzt sechseckigen Kühlergrill mit senkrechten Doppelrippen sowie neue, vorn schmalere und hinten insgesamt kleinere Lichteinheiten. Feinarbeiten am Lufteinlass und am Dachkantenspoiler senken den cw-Wert auf 0,30. Das war’s.

Zoom Nur Kenner bemerken das jüngste Facelift beim Skoda Karoq, der aktuelle Hyundai Tucson fällt dagegen allen auf.





Der noch frische Koreaner wirkt dagegen fast schon wild, schaut mit großem Grill und interessant inszenierten Scheinwerfern deutlich selbstbewusster in die Autowelt. Die Blicke gehören so eindeutig dem Tucson, doch wie sieht es mit den Punkten aus?

Das bieten sie: Hyundai größer, Skoda flexibler

Der Tucson setzt seine elf Zentimeter mehr Außenlänge konsequent in Raumvorteil um. Sowohl vorne als auch hinten bietet er jeweils jenen Hauch mehr Luft, der die Gäste noch entspannter lächeln lässt.

Wobei im Karoq keinesfalls schlechte Stimmung herrscht, gerade für lange Beine bleibt im Fond aber doch spürbar weniger Bewegungsfreiheit – trotz längs verschiebbarer Sitzbank.

Zoom Das Virtual Cockpit des Karoq kostet mit dem Facelift keinen Aufpreis mehr. Das Infotainmentsystem Columbus mit einer Bildschirmdiagonale von 9,2 Zoll kostet 1290 Euro extra.





Die erweist sich beim nächsten Umzug aber als gute Investition, weil sie sich zusätzlich komplett ausbauen lässt. Obwohl ein doppelter Boden fehlt und so immer eine Stufe im Laderaum bleibt, schluckt dieser dann bis zu 1810 Liter – der nach hinten flacher auslaufende Tucson meldet schon bei 1725 Litern volle Belegung des Gepäckabteils.

Und wir sitzen im Tschechen einfach eine Spur angenehmer. Die vorderen Polster bieten die festere Auflage und stützen besser, hinten genießen wir 15 Millimeter mehr Sitzhöhe über dem Fußboden.

FAHRZEUGDATEN Hyundai Tucson 1.6 CRDi Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung bei 1/min Abzweigung Abzweigung Drehmoment bei 1/min Abzweigung Abzweigung Radaufhängung Abzweigung Abzweigung Reifengröße/Reifentyp Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Allradantrieb/Kraftverteilung v:h Abzweigung Abzweigung Geländeuntersetzung Abzweigung Abzweigung Traktionshilfen Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Drehzahl bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Normverbrauch; Norm-CO2-Ausstoß Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/AdBlue-Tankinhalt Abzweigung Vierzylinder, Turbodiesel + RSG vorn quer 4 pro Zylinder/Zahnriemen 1598 cm3 100 kW (136 PS) bei 4000/min + RSG 12 kW (16 PS) 320 Nm bei 2000/min Einzelrad/ Schraubenfedern 235/50 R 19 W/ Continental PremiumContact 6 7-Gang-Doppelkuppl.-Automatik semipermanent über el. gereg. Lamellenkupplung/100:0–50:50 – el. Bremseingriff v. + h. Scheiben/Scheiben 546-1725 l 1650/750 kg 100 kg 180 km/h bei 3400/min (7. Gang) 2450/min 67 dB(A) 5,9 l/100 km; 154 g/km 54 l/Diesel S/14 l Vierzylinder, Turbodiesel vorn quer 4 pro Zylinder/Zahnriemen 1968 cm3 110 kW (150 PS) bei 3000/min 360 Nm bei 1600/min Einzelrad/ Schraubenfedern 225/50 R 18 W/ Bridgestone Turanza T005 7-Gang-Doppelkuppl.-Automatik semipermanent über el. gereg. Lamellenkupplung/100:0–50:50 – el. Bremseingriff v. + h. Scheiben/Scheiben 479-1810 l 2100/750 kg 90 kg 201 km/h bei 3825/min (6. Gang) 1930/min 68 dB(A) 5,7 l/100 km; 150 g/km 55 l/Diesel S/13,2 l



Dem Piloten bietet sich dann auf den ersten Blick in beiden das übliche Neuzeit-Cockpit: digitale Instrumente, großer Touchmonitor, kein Drehregler für die Lautstärke. Die Unterschiede stecken wie immer im Detail.

So verwirrt der Hyundai etwas stärker, weil er auf dem Lenkrad enorm viele Tasten versammelt und auch das Klima über Touch steuert. Zudem lassen sich Handys nur im Stand koppeln, und die Navi-Anzeige in den Instrumenten erfolgt nur über Pfeile.

Dafür können per Sprachbefehl auch Klimaautomatik und Sitzheizung/-lüftung verändert werden – wenn auch eher grob und nicht immer im ersten Anlauf.

Zoom Materialien im Tucson sind wie bei Skoda gut im Sichtbereich, darunter dann spürbar einfacher.





Skoda vertraut beim Klima immer noch auf manuelle Drehregler, mit "Okay Laura" lassen sich nur Navi-Ziele oder Radiosender wählen, Äußerungen wie "Ich habe Hunger" führen wie beim Hyundai zu einer Liste von Restaurants.

Beim Navigieren zeigt der Skoda klare Vorteile. Im Instrumentendisplay lotst eine große, zoombare Karte, wer lieber sein Smartphone nutzt, kann dieses kabellos (und in Fahrt) verbinden.

So fahren sie: Skoda stets an der Spitze

Der bekannte und beliebte 2.0 TDI liefert auch im Karoq eine überzeugende Vorstellung. Ja, wie der Tucson klingt er vor allem im kalten Zustand stark nach Taxi, ansonsten gibt es aber wenig zu meckern.

MESSWERTE Hyundai Tucson 1.6 CRDi Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4 Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Kofferraum Länge Abzweigung Abzweigung Kofferraum Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Bremsweg aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130/160 km/h Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,8 s 11,2 s 19,1 s 35,1 s – 6,2 s 8,5 s 865-1730 mm 1045/720 mm 11,2/11,1 m 34,3 m 33,8 m 57 dB(A) 64 dB(A) 69/74 dB(A) 5,1 l D/100 km 6,5 l D/100 km (+10 %) 9,0 l D/100 km 171 g/km 830 km 2,8 s 9,1 s 15,7 s 27,3 s – 5,4 s 7,1 s 825-1610 mm 1010/910 mm 10,9/10,9 m 35,9 m 34,3 m 57 dB(A) 65 dB(A) 68/72 dB(A) 5,2 l D/100 km 6,1 l D/100 km (+7 %) 8,2 l D/100 km 162 g/km 900 km



Die 150 PS sorgen für mehr als anständige Fahrleistungen – und einen enormen Vorsprung auf den 14 PS schwächeren Hyundai. Der macht mit seinem 1,6-Liter eher auf gemütlich und kann vor allem auf der Autobahn nicht mithalten, verbraucht trotz 48-Volt-Mildhybrid aber doch 0,4 Liter mehr als der Tscheche.

Beide zeigen im Alltag dank Siebengang-Doppelkuppler und Allrad große Gelassenheit, lassen mit vorsichtiger ESP-Taktik auch im Grenzbereich nichts anbrennen.

Beim Bremsen zeigt sich der Tucson dann eine halbe Klasse bissiger, steht mit kalten Scheiben 1,6 Meter früher und mit warmer Anlage immer noch 0,5 Meter eher als der Karoq. Dafür weiß der Skoda Lenkkorrekturen mit besserem Feedback umzusetzen.

Zoom Mit diesen beiden kompakt SUV machen Sie nichts verkehrt.







Geht es über länger nicht geflickte Nebenstrecken, verraten die beiden mit Adaptivfahrwerk verfeinerten Kompakt-SUV eine angenehm softe Grundhaltung. ( Das sind die interessantesten Kompakt-SUV unter 30.000 Euro

Allerdings schluckt die weiche Federung des Skoda fiese Fahrbahnfehler noch eine Idee lässiger, wenn auch mit deutlich spürbaren Aufbaubewegungen.

Das kosten sie: Hyundai nur bei der Garantie top

Die Koreaner vertrauen ihrem Tucson volle fünf Jahre, Skoda seinem Karoq nur zwei – wieso eigentlich? Davon abgesehen verbucht Hyundai hier aber keine Vorteile, bei der Anschaffung und bei Steuer/Versicherung ist der tschechische Skoda sogar günstiger. Wer braucht da schon grelle Schminke?

1. Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4: 638 Punkte

2. Hyundai Tucson 1.6 CRDi: 615 Punkte