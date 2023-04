Darüber, wie es zum Grenadier kam, wurde schon so viel geschrieben – das spar ich mir und Ihnen jetzt. Nur so viel: Jim Ratcliffe, britischer Chemie-Milliardär, bedauerte das Hinscheiden des klassischen Land Rover Defender so sehr, dass er beschloss, selbst so ein Fahrzeug zu entwickeln und zu bauen. Und zwar besser. Mit Motoren von BMW , entwickelt und erprobt bei Magna Steyr, Serienfertigung im ehemaligen Smart-Werk.