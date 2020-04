Die Kabine ist in Leder und Alu gekleidet. Auf den Bildern wirkt es neuwertig und gepflegt.

Optisch gibt sich dersportlich, aber zurückhaltend. Außer einem kleinen roten "S" am Heckdeckel weist nichts auf die stärkste Motorisierung hin. Dabei hat es das Topmodell in sich:Die Schaltarbeit übernimmt eine Siebenstufen-Automatik. Der Sprint von 0 auf 100 km/h ist in 5,1 Sekunden abgehakt, bei 250 km/h ist die Limousine abgeregelt. Mit diesen Fahrleistungen muss sich der Nobel-definitiv nicht vor der deutschen Konkurrenz verstecken.Die Verwandtschaft zu Godzilla kommt nicht von ungefähr: In Japan wird der Infiniti Q50 als Nissan Skyline verkauft.Typisch Infiniti istEin Infotainmentsystem mit Navi, Musikstreaming und Sprachsteuerung, Bose-Soundsystem, eine Einparkhilfe mit 360-Grad-Kamera, Sitzheizung und Lederausstattung waren schon ab Werk an Bord. Als Extras orderte der Vorbesitzer noch Ultraschall-Alarmanlage und Glasschiebedach. Totwinkel- und Spurhalteassistent sowie LED-Scheinwerfer mit Kurvenlichtfunktion tragen zur Sicherheit bei.