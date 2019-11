Auch ohne den Sport-Zusatz " GT-R " schlägt bei Nissan-Fans das Herz höher, wenn sie den Namen "Skyline" hören. Kein Wunder, denn die Baureihe ist in Japan seit den späten 50er-Jahren eine feste automobile Größe. Der Skyline hätte aus meiner Sicht also schon alleine durch den Namen eine ordentliche Portion Vorschusslorbeeren – auch auf dem deutschen Markt. Und sicher würde die Limousine unter dem Label "Nissan Skyline" für mehr Aufmerksamkeit sorgen als beim Technikbruder Infiniti Q50 , der auf dem deutschen Markt angeboten wird.

Klar, nur die wenigsten können sich einen GT-R leisten. Aber die Optik des Sport-Nissan strahlt erfreulich stark auf die Skyline-Limousine ab. Der schlundartige Kühlergrill mit der silbernen Spange, die aggressiven Scheinwerfer und die in den Rücklichtern platzierten vier Leuchtkreise – all das übernimmt der Skyline-Viertürer vom GT-R. Und mir gefällt's!

Der Trend des Downsizing geht am Skyline vorbei: Ein V6 ist stets Standard. Entweder als 3,5-Liter-Sauger-V6 (306 PS ) im Hybrid-Modell in Kombination mit einem 68-PS-E-Motor oder als 304 PS starker Doppelturbo-V6 (Motorcode: VR30DDTT). In seiner stärksten Ausbaustufe ist der Dreiliter-V6 im Skyline 405 PS stark. Damit ist der Skyline der Konkurrenz aus Europa zahlentechnisch ebenbürtig. Zum Vergleich: Ein BMW M340i leistet 374 PS.