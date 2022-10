Knappe Rohstoffe und unterbrochene Lieferketten lassen die Kosten steigen, vor allem für Gas, Benzin und Diesel. Die Inflation liegt nach Angaben der Bundesbank bei 7,5 Prozent, so hoch wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr. Tendenz: weiter steigend.

Sieben von zehn Deutschen sagen laut einer Studie von YouGov und eBay, dass sie mit ihrem Geld nicht mehr auskommen. Im Schnitt fehlen am Monatsende 177 Euro. Kürzer duschen, weniger heizen – mag ja gehen.

Allerdings kann der Käufer in der heutigen Lage mit teilweise extrem langen Lieferfristen versuchen, den Vertrag bzw. Neuwagen sofort wieder zu verkaufen. Bei nicht allzu exotischen Konfigurationen stehen die Chancen dafür nicht schlecht. ( 33 Spar-Tipps rund ums Auto

Der Kredit: Zahlt man die Kreditraten nicht, kann die Bank den Kredit fällig stellen und das Auto einziehen. Dann ist nicht nur der Wagen weg, es fallen auch Gebühren und Vertragsstrafen an. Bei Engpässen ist eine Aussetzung oder Senkung der Raten gegen Gebühr möglich, wenn die Bank zustimmt.

Das Pfandhaus: Bevor man einen Kredit kündigt oder umschuldet, kann man sich auch Geld im Pfandhaus leihen, um die Lücke zu überbrücken. Bundesweit kommen derzeit mehr Kunden in die Leihhäuser als sonst.

Der Leasingvertrag: Auch wer sein Auto geleast hat, muss die Raten pünktlich zahlen. "Ein Leasingvertrag hat eine bestimmte Laufzeit und muss erfüllt werden", sagt Janine Friedrichs von Volkswagen Financial Services in Braunschweig. Sie rät bei Engpässen, schnell mit der Bank zu sprechen. "Wir suchen in jedem Einzelfall eine individuelle Lösung."