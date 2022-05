Nach einer langen Fahrt im Sommer über die Autobahn ist es passiert: Die Front des Autos ist übersät mit Insektenresten. Wer das verschmutzte Fahrzeug nun noch in der prallen Sonne parkt, backt sich selbst den hartnäckigsten Schmutz am Auto. Denn die so eingebrannten Insektenreste werden auch bei einer gründlichen Handwäsche nicht entfernt: Zurück bleibt immer Eiweiß, welches wegpoliert werden muss – vor diesem Problem stehen auch Sommerscheibenreiniger . Insektenlöser sollen beim Ablösen von den hartnäckigen Kadavern lösen. Ihre meist leicht alkalische Rezeptur soll die Eiweiße lösen, ohne jedoch Oberflächen wie Lack oder Kunststoff anzugreifen.