Opel Tuner Irmscher macht sich am Zafira Life zu schaffen! Der Irmscher Zafira is3 Sportiv hebt sich optisch deutlich vom Serienmodell ab. An der Front sticht der Kühlergrill im typischen Irmscher-Wabendesign hervor. Die Frontschürze ist tief nach unten gezogen und unterstreicht den sportlichen Charakter. An der Seite bekommt der Van neue Schweller. Beim Sportmodell darf auch ein neu gestalteter Heckspoiler nicht fehlen. Er ist für alle Varianten der Heckklappe erhältlich.

Überarbeitetes Fahrwerk und mehr Leistung

Irmscher hat das Fahrwerk des Zafira komplett überarbeitet und legt den Van circa 30 Millimeter tiefer. Zwei Radoptionen stehen zur Auswahl. Neben den 19-Zoll-"High Star"-Rädern bieten die Remshaldener auch Felgen im "Heli Star"-Design. Natürlich steigert der Tuner auch die Leistung des Rüsselsheimers. Statt 177 Serien-PS soll der Zafira nach dem Irmscher-Update knapp 200 PS leisten.

Camping-Box vom Opel-Tuner

Da ein Van aber in erster Linie praktisch sein soll, hat Irmscher eine mobile Küche für den Zafira entworfen. Die "Multifunktions i-Box" lässt sich in das in das Heck des Vans stellen und beherbergt eine Koch- und Spülmöglichkeit. Außerdem lässt sich die Box zum Bett umbauen und bietet zwei Leuten Platz zum Schlafen.