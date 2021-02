Mehr Datenfluss von Ampeln könnte für besseren Verkehrsfluss in den Metropolen sorgen: Wie der Stadtverkehr schneller, sauberer und sicherer wird.

ITS Weltkongress 2021 in Hamburg: Ampeln, Daten, grüne Welle — 22.02.2021

E ine Weisheit des 21. Jahr­hunderts lautet: Daten sind das neue Öl. So wie fossile Energien immer mehr aus dem Bedeu­tung von künstlicher Intelligenz – und das Teilen dieses Wissens. Trekking-E-Bikes bei Amazon Kalkhoff Entice 3.B Move (28 Zoll) Preis*: 2499,00 Euro Victoria e-Trekking 8.8 (28 Zoll) Preis*: 2799,95 Euro Winora Sinus iX10 (27,5 Zoll) Preis*: 2940,00 Euro NCM Venice Plus (28 Zoll) Preis*: 1599,00 Euro Fischer Damen - E-Trekking-Bike ETD 1820 (28 Zoll) Preis*: 1443,71 Euro Zündapp E Bike 700c Trekkingrad (28 Zoll) Preis*: 899,00 Euro *Preise: Stand 08.01.2021 *Preise: Stand 08.01.2021 Wissen Hunderter Verkehrsampeln geteilt werden. "Traffic Light Forecast 2.0" (auf Deutsch etwa: Ampel-Vorhersage) nennt sich daher ei­nes der Schwerpunktprojekte auf dem Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme, der ITS, die im Oktober in Hamburg stattfindet. Bis zum Herbst werden in der Metropole Daten von rund 800 Ampelkreuzungen auf einer Platt­form gesammelt. Auf der können sich dann App-Entwickler, Verbände, aber auch die Autoindustrie über eine Schnittstelle frei bedienen, um Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die den Stadtverkehr verbessern ( ine Weisheit des 21. Jahr­hunderts lautet:. So wie fossile Energien immer mehr aus dem Straßenverkehr verschwin­den, wächst genau dort die– und das Teilen dieses Wissens.Damit der Stadtverkehr für alle Teilnehmer sicherer, sauberer und schneller läuft, soll daswerden. "Traffic Light Forecast 2.0" (auf Deutsch etwa: Ampel-Vorhersage) nennt sich daher ei­nes der Schwerpunktprojekte auf demdie im Oktober in Hamburg stattfindet. Bis zum Herbst werden in der Metropole Daten von rund 800 Ampelkreuzungen auf einer Platt­form gesammelt. Auf der können sich dann, aber auch dieüber eine Schnittstelle frei bedienen, um Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die die 50 besten Auto-Apps ).

Auch Radfahrer sind schneller und sicherer unterwegs

App für Fahr­radfahrer: Die Daten der Ampel helfen auch Rad­lern im Verkehr. ©Traffic Light Forecast Jede Ampel meldet, wann und wie lan­ge sie auf Rot oder Grün steht. Mit diesen Daten können dann zum Beispiel App-Entwickler Progno­sen erstellen, die Autofahrern hel­fen, mit der richtigen Geschwin­digkeit zu fahren, um die nächste Grünphase zu erreichen. So kann das Auto quasi auf einer digitalen grünen Welle rollen. Auch Fahrradfahrer profi­tieren von den Ampeldaten und sind mit für sie entwickelten Apps schneller und sicherer unterwegs. Und so funktioniert es:. Mit diesen Daten können dann zum Beispiel App-Entwickler Progno­sen erstellen, die Autofahrern hel­fen, mit derzu fahren, um die nächste Grünphase zu erreichen. So kann das Auto quasi auf einerrollen. Auchvon den Ampeldaten und sind mit für sie entwickelten Apps schneller und sicherer unterwegs.

Audi-Assistent für grüne Welle

erproben den Datenfluss für eine grüne Welle bereits im realen Hersteller wie Audi bereits im realen Verkehr . In Düsseldorf nutzen Audi-Fahrer Daten von mehr als 400 Ampel­anlagen für eine grüne Wel­le. Und falls man doch mal auf eine rote Am­pel zurollt, wird im Display sekundengenau angezeigt, wann die Ampel auf Grün schaltet. Bis dahin kann man den Fuß vom Gas nehmen. Im Pilotprojekt von Audi reduzierte sich der Kraftstoff verbrauch der beteiligten Autos um 15 Prozent.

Darmstadt testet App – Graz noch analog

Auch die selbst ernannte "Di­gitalstadt" Darmstadt testet bereits eine "Ampel-App", um den Verkehrsfluss zu optimieren. Denn ganz so analog wie in Graz (Österreich) soll es in Zukunft nicht mehr zugehen. Dort können die Bewohner seit 2015 jede einzelne Ampel schriftlich bewerten. Bei berechtigter Kritik kümmert sich dann das Straßenamt.