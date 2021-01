North Nottinghamshire entlangfährt, die durch eine Überschwemmung blockiert ist. Doch statt anzuhalten oder zumindest langsamer zu werden, bleibt der Fahrer einfach auf dem Gas. Vermutlich in dem Glauben, dass sein SUV schließlich locker durch so eine vermeintliche Pfütze durchpflügen würde. Doch es kommt anders!

Der F-Pace fährt also mit einer ordentlichen Geschwindigkeit ins Wasser, links und rechts spritzen Fontänen hoch. Spätestens als das Wasser über die Motorhaube schwappt und sich sogar das Kennzeichen an der Front löst, dürfte auch dem Fahrer klar sein, dass die. Doch zu diesem Zeitpunkt ist es sowieso schon zu spät. Derund das schwarze SUV bleibt im Wasser stehen.

In der Videobeschreibung gibt es dann die Auflösung. Die Befürchtungen bewahrheiten sich,Der Motor hat Wasser angesaugt und ist wortwörtlich abgesoffen. Der in Deutschland aktuell ab 54.166 Euro erhältliche Jaguar F-Pace ist ein Totalschaden. Schlussendlich bleiben gleich mehrere Fragen offen: Was hat den Fahrer dazu verleitet, überhaupt die überflutete Straße zu durchfahren? Warum ist er nicht wenigstens langsamer geworden, und wieso wurde die ganze Aktion auch noch gefilmt? In den Kommentaren ist mehrfach der Hinweis zu lesen, dass bei langsamer Durchquerung alles gut gegangen wäre. Gut möglich, doch wir fragen uns, warum er nicht einfach einen anderen Weg genommen hat? Aber: Hinterher ist man immer schlauer! Der Jaguar-Fahrer muss er der Versicherung bestimmt noch einiges erklären.