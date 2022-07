Den zeigen XC60 und F-Pace in jeder Blechfalte. Beide fahren in gepflegtem Design vor, stilsicher und eigenständig. Der Schwede hat den Vorteil des besseren Platzangebots für sich, bietet praktisch überall ein paar Zentimeter mehr Bewegungsfreiheit als der Jaguar ohne dass es dort an Bord irgendwo eng wäre. Im Gegenteil: Auch der F-Pace ist durchweg großzügig geschnitten.