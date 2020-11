Jaguar F-Type: Gebrauchtwagen-Test

eine Intuition! Nur falls Sie sich fragen, was uns dazu verleitet, dem Jaguar F-Type das Siegel "" aufzudrücken. Worauf diese Intuition beruht, lässt sich jedoch an drei Beispielen konkretisieren. Erstens die Optik:Breit, flach und nicht allzu lang. Die Eleganz seines Urahnen, die Rede ist vom, erreicht dergewiss nicht. Trotzdem: Man kann sich an seinem Blechkleid kaum sattsehen. Etwa beim Tanken , während man hinten rechts am wuchtig ausgestellten Radhaus steht und die Blicke über das hinreißende Heck schweifen lässt. Erst das Klacken der Zapfpistole reißt den Bewunderer aus seinen Schwärmereien. Weiter geht es mit dem. Das Klangspektrum des V6-Kompressors ist beeindruckend. Das Bassige überlässt der "kleine"zwar seinen großen Brüdern mit V8 . Aber von heiser kehlig bis grell kreischend entkommen dem unverschämt teuren Endtopf allerlei faszinierende Töne, die den Insassen nachträglich unter die Haut gehen, sofern sie denn einen Sinn für derlei Klänge besitzen. Das sollten sie imaber in jedem Fall, denn ab einer gewissen Drehzahl wirkt die Fahrgastzelle quasi als Resonanzkörper. Mit anderen Worten:

Ein digitales Kombiinstrument kam 2020 (2. Facelift). Schon 2017 wertete Jaguar die bis dato einfachen Materialien auf. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

F-Type

F-Type

F-Type

BMW

Porsche

Technische Daten Motor V6, Kompressor, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/4 Hubraum 2995 cm³ Leistung 250 kW (340 PS) bei 6500/min Drehmoment 450 Nm bei 3500/min Höchstgeschw. 260 km/h 0-100 km/h 5,3 s Tank/Kraftstoff 72 l Super Plus Getriebe/Antrieb Achtstufenautom./Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4470/1923/1299 mm Kofferraumvolumen 320 l Leergewicht/Zuladung 1717/283 kg

Derist also in optischer und akustischer Hinsicht ein großer Verführer. Doch für seine Perfektion wird er ganz bestimmt nicht geliebt. Und das bringt uns zum dritten Punkt, denn die besitzt der Brite schlicht und ergreifend nicht. Das beginnt bei der Verarbeitung.Muss man mit klarkommen, auch wenn man, wie im Fall des Vorbesitzers, über 80.000 Euro für das weiße R-Dynamic Coupé hingeblättert hat.Der Lenkung fehlt es an Präzision, die Achtstufenautomatik könnte geschliffener und aufmerksamer arbeiten. Und wer es in sportlicher Hinsicht übertreibt, dem zeigt derschnell seine ungestüme Seite, etwa wenn er aus Kurven vorschnell und krawallig das Heck raushängen lässt. Macht Spaß, macht aber nicht wirklich schnell. Doch das ist einem-Besitzer in der Regel ziemlich wurscht. Die letzten Hundertstelsekunden auf der Rennstrecke jagen? Eher was für ehrgeizige- und-Fahrer ...