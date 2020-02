ier kommt ein neues Kapitel aus der Reihe: Kinder, wie die Zeit vergeht! Derist tatsächlich schon vier Jahre alt. Was man ihm jetzt wirklich nicht ansieht, ganz im Gegenteil. Flach, breit und selbstbewusst steht der XE auf der Straße, sehr elegant.

Schön gemacht: Materialauswahl und Qualität sind top, die Sitzposition am Arbeitsplatz passt bestens.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Jaguar XE

Gelungen ist auch das, das in punctosicht- und spürbar zugelegt hat. Ziemlich edel hier. Allerdings haben die Briten bei der Gelegenheit auch gleich denfür die Gangwahl, der so wunderbar bedächtig aus der Mittelkonsole emporfuhr, weggespart. Jetzt verrichtet hier einseine Arbeit. Na gut, geht jetzt alles auch schneller. Die, man sitzt auf bequemen, gut ausgeformten Sitzen nah an der Straße. Die Instrumente imsind schön gezeichnet, derfür Navi und Multimedia verfügt über viele Funktionen. Doch er reagiert nicht besonders schnell, und die Menüführung hält einige Überraschungen bereit. Schluss mit lustig ist dann im Fond, der ist – auch im Mittelklasse-Vergleich –. Zudem haben sie die Rückbank (zu) tief über dem Boden montiert, das Dach fällt nach hinten ab, Erwachsene müssen hier den Kopf einziehen.