in tiefes, starkes Gurgeln. Der Diesel klingt im Jaguar so stattlich volltönend, dass man fast im Fahrzeugschein nachschauen möchte. Nein, das ist kein Sechszylinder. Der XF Sportbrake hat vier Zylinder und zwei Liter Hubraum, also das neue Standardmaß – aber alles andere als einen Allerweltsklang. Das haben die Engländer vorzüglich hinbekommen: Dieser wummernde Selbstzünder massiert das Trommelfell so standesgemäß, wie Leder und Einrichtung die Sinne verwöhnen.

Unschön: Beim Kickdown dreht der Benziner lautstark in den roten Bereich – das kann der Diesel besser.

So mächtig muss der Antrieb in diesem Luxus-Schiff klingen, da spielen Motordämmung und Sound-Komposition zum großen Konzert auf. Nein, es geht bei diesem Bruderkampf nicht nur um Subjektives, aber das zählt im XF eben mehr als anderswo. Wenn der Diesel mit dem Benziner Nase an Nase losbrennt, tapfer bis an die 4500 Touren ausdreht und sich sanft die Gänge nachlegen lässt, dann sind auch die leichten Vibrationen im Lenkrad und Schalthebel vergeben. Der Benziner verliert das Rennen an der Tanksäule, weil er alle 100 Kilometer 2,5 Liter mehr schluckt. Da kann er beim Rumbummeln noch so vornehm kultiviert laufen oder sich in der Stadt leichtfüßiger anfühlen, weil er 100 Kilogramm weniger wiegt. Kein Wunder, dieser Jaguar treibt nur die Hinterräder an. Doch beim Kickdown, wenn mit einem Gastritt der Lastwagen rechts verschwinden soll, verliert der Benziner die Contenance.