Mit rund acht Millionen jährlich produzierten Autos liegt Japan auf Platz drei hinter China und den USA. In Deutschland macht den Nippon-Herstellern allerdings inzwischen die südkoreanische Konkurrenz das Leben schwer.

Wir haben drei Klassiker – am Computer – neu aufgelegt, die für neuen Schwung sorgen könnten.

Die Geschichte des Nissan Bluebird reicht bis ins Jahr 1957 zurück, ab 1973 wurde die Mittelklasse-Limousine (damals noch als Datsun Bluebird) auch in Deutschland angeboten. 1990 wurde er bei uns zum Nissan Primera , in seiner Heimat lebt der Name als "Bluebird Sylphy" noch bis in die 2000er weiter.