Der Funke zum Elektroantrieb ist bei Ihnen noch nicht übergesprungen? Sie zweifeln, ob so ein E-Auto wirklich in Ihren Alltag passt? Dann sind Sie hier goldrichtig. Denn gemeinsam mit Opel sucht AUTO BILD sechs Lesertester, die für zwei Wochen den E-Test für uns machen.

Einfach praktisch: Der Opel Vivaro-e sieht nicht nur schick aus, sondern bietet viel Platz und eine hohe Flexibilität.

Und da die Bedürfnisse unserer Leser so bunt sind wie momentan das Herbstlaub, haben die Rüsselsheimer für immer mehr Zielgruppen das richtige Modell im Programm. Sie sind Elektriker und stehen von Haus aus unter Strom? Dann wäre doch der Opel Vivaro-e genau das richtige Auto für Sie. Oder Sie fahren täglich eine längere Pendelstrecke und können den Wagen bei der Arbeit laden? Wie wäre es dann zum Beispiel mit dem Grandland X Hybrid? Sie leben in der Großstadt und sehen, dass nur der Parkplatz mit E-Ladestation vor Ihrer Haustür immer frei ist? Dann käme ein Corsa-e doch wie gerufen! Sie sind der Chauffeur der Fußballmannschaft Ihres Sohnes? Da bietet sich der Zafira-e als Shuttle an. Wie auch immer Ihre Alltagsgeschichte aussieht, wir wollen sie hören. Darum zögern Sie nicht und bewerben Sie sich. Und mit etwas Glück sind Sie einer der sechs Teilnehmer, die den großen Opel E-Test machen.