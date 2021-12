neuen Felgen lässt sich die Optik eines Autos deutlich verändern. JMS Fahrzeugteile beweist das eindrucksvoll an einem Porsche 911 Turbo der Baureihe 911.2. Der Teileanbieter verbaut am Zuffenhäuser Sportwagen-Urgestein Schmidt-Alus in kontrastreichem Gold, was den Auftritt des 911 nachhaltig beeinflusst. (Das müssen Sie bei neuen Felgen beachten.)

Dreiteilige Felgen in 20 Zoll



In den Radkästen des 540 PS starken Sportwagens drehen sich dreiteilige Schmidt-Felgen im Design FS-Line. Die Dimensionen betragen 9,5x20 Zoll vorne und 11,5x20 Zoll hinten. Bezogen sind die Alus mit Michelin Pilot Sport 4S-Reifen in 245/35 an der Vorder- beziehungsweise 305/30 an der Hinterachse. Die Felgen sind in verschiedenen Finishes zu haben. An diesem Turbo wurde ein hochglanzpoliertes Bett in Kombination mit goldfarben lackiertem Stern gewählt, was hervorragend mit dem tiefblauen Lack des Porsche harmoniert.

Preis von gut 1400 Euro pro Felge



diverse Bodykits, Fahrwerksteile und Sportauspuffanlagen an. Auch Leistungssteigerungen sind im Angebot, falls die Beschleunigung in 3,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 320 km/h Höchstgeschwindigkeit des Allradlers nicht reichen sollten. Die Preise für die Felgen beginnen in den hier verbauten Dimensionen bei 1418,31 Euro pro Stück. Mit Felgen ist die Teileauswahl für den 911 Turbo noch nicht erschöpft. JMS bietet auchan. Auch Leistungssteigerungen sind im Angebot, falls dieund 320 km/h Höchstgeschwindigkeit des Allradlers nicht reichen sollten. Diefür die Felgen beginnen in den hier verbauten Dimensionen beipro Stück.

Zoom Auf Wunsch liefert JMS Fahrzeugteile auch Bodykits, Auspuffanlagen und mehr für den Porsche 911 Turbo.