JP hat mittlerweile fast zwei Millionen Abonnenten auf Youtube. In einem seiner neuesten Clips ("Ich gebe meinen Genf dazu!") stellt er die Autoneuheiten vom Genfer Autosalon 2020 vor, der bekanntermaßen ausfiel. Beim neuen Hypercar Gemera von Koenigsegg kommt er bei der Recherche kurz ins Stocken und fragt dann: "Ich hoffe, die AUTO BILD ist mir nicht böse, aber ich lese eure Daten vor." – Lieber JP, natürlich ist das in Ordnung. Sogar voll in Ordnung! Erstens sind es ja auch gar nicht unsere Daten, sondern die offiziellen Angaben von Koenigsegg, und zweitens sind unsere Artikel ja gerade genau dazu da, um Autofans zu informieren!

Von Autoverrückten für Autoverrückte

Nämlich Autobegeisterte tagtäglich über das informieren, was uns am meisten Spaß bereitet: Autos!

Wir in der Redaktion von AUTO BILD haben – genau wie JP – ein primäres Interesse daran, unsere Leser, Zuschauer, Follower und User über das zu informieren, was in der Autowelt passiert. JP macht es auf sehr erfolgreiche Art bei Youtube und wir unter anderem über unsere Homepage und bei Google . Und wir machen da offenbar einiges richtig, sonst hätte JP nicht so schnell unseren Artikel zum Koenigsegg Gemera gefunden. Viel wichtiger als das, was wir machen, ist aber, warum wir es machen.

Ja, ich habe JP abonniert und schaue seine Videos

Deswegen freue ich mich, wenn JP uns zitiert. Und ich habe auch kein Problem damit, auf JP zu verweisen. Ich selbst habe seinen Kanal abonniert, schaue mir regelmäßig abends im Fitnessstudio auf dem Laufband seine Videos an und folge ihm auf Instagram. Er macht einen verdammt guten Job, manche Formate mag ich mehr, andere weniger. Und ich denke, behaupten zu dürfen, dass wir eine Leidenschaft teilen, andere an unserer Begeisterung für das Automobil teilhaben zu lassen.



Wir teilen übrigens noch eine Leidenschaft, die Poke Bowls einer großen deutschen Supermarktkette. Und an dieser Stelle will ich es mir nicht nehmen lassen, allen Supermarktangestellten in diesen Zeiten von Herzen zu danken!