Wer sein Auto schon auf ein DAB+-fähiges Radio umrüstet, kann mit dem richtigen Radio auch gleich weitere Features einbauen. Eines dieser Radios ist das JVC KD-DB622BT. Es bietet neben dem Empfang von DAB+-Sendern auch eine Bluetooth-Funktion, es kann Musik von USB-Sticks abspielen, und es besitzt einen CD-Slot. Im AUTO BILD-Autoradio-Test 2022 hat es mit 238 von 300 möglichen Punkten abgeschnitten und erhielt somit die Note 2,2 ("gut"). ( Alle Ergebnisse lesen Sie in unserem Autoradio-Test.

Produkttest JVC KD-DB622BT 2,2 (gut) Intuitive Bedienung

Übersichtliches Bedienteil

Gute Ausstattung Recht große Einbautiefe Preis 139,99 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Ausstattung

Das JVC besitzt eine sehr umfangreiche Ausstattung. So hat es als eines der wenigen DAB+-Radios noch einen CD-Slot. Weiterhin gibt es einen USB- und einen Aux-Anschluss. Per Bluetooth können mehrere Handys verbunden werden. Die Freisprecheinrichtung ist mit einem externen Mikrophon ausgestattet. Auf einen Subwoofer-Anschluss muss man beim KD-DB622BT verzichten. Dafür ist aber die Steuerung per App möglich. Die Farbe des Displays ist frei einstellbar und kann auf die Innenbeleuchtung des Autos angepasst werden. Sehr löblich: Eine DAB+-Antenne gehört zum Lieferumfang und muss nicht separat gekauft werden. Bewertung: 33 von 45 Punkten.



Einbau

Die Einbauanleitung ist bei der Installation des Radios eine große Hilfe. Übersichtlich und leicht verständlich führt sie durch die einzelnen Schritte. Die Montage der beigelegten DAB+-Antenne ist etwas umständlich, wird aber auch sehr gut erklärt. Ist das Auto mit DIN-Steckern ausgestattet, funktioniert das Anschließen des Radios sehr einfach, denn zum Lieferumfang gehört ein passender Adapter. Einen UKW-Adapter hat JVC leider nicht beigelegt, der muss bei Bedarf also separat gekauft werden. Mit 15,6 Zentimetern Einbautiefe ist das Radio allerdings sehr groß – das kann bei vielen Autos beim Einbau zum Problem werden. Bewertung: 35 von 50 Punkten.

Bedienung

Die Bedienungsanleitung des JVC KD-DB622BT ist übersichtlich und leicht verständlich – und das gilt auch für das Bedienteil des Radios. Zwar wirkt es auf den ersten Blick etwas überladen, doch die Funktionen der Knöpfe sind leicht erkennbar. Zudem sind die Tasten sehr groß und somit während der Fahrt leicht zu erfühlen.

Ein bisschen umständlicher ist es, eine Bluetooth-Verbindung mit dem Radio herzustellen. Dafür speichert das Radio die Verbindung ab und stellt sie schnell wieder her, wenn das Handy in der Nähe ist. Das Abspielen von Musikdateien über Bluetooth ist genauso einfach wie das Abspielen der Dateien von einem USB-Stick. Beim USB-Stick kann man per Knopfdruck entweder zwischen den Musikdateien oder zwischen den Ordnern wechseln.

Das Suchen von Radiosendern ist sowohl im UKW-, als auch im DAB+-Modus leicht. Mit nur einem Knopfdruck lassen sich die gefundenen Sender abspeichern. Der Empfang von UKW- und DAB+-Sendern ist überwiegend stabil, doch es kam zu leichten Aussetzern im Tunnel. Die Freisprecheinrichtung überträgt Telefonate klar und deutlich, allerdings hört man den Gesprächspartner im Auto etwas leiser als die Musik, die man vorher hörte. Bewertung: 132 von 150 Punkten.

Qualität

In unserem Test des JVC KD-DB622BT kam es zu einem außergewöhnlichen Fehler: Im ersten Testdurchlauf reagierten die Knöpfe plötzlich nicht mehr. Das Radio ließ sich weder lauter noch leiser stellen, es konnte auch keine Musikquelle und kein Radiosender mehr gewechselt werden. Daraufhin haben wir das Radio mehrere Testdurchläufe absolvieren lassen, doch der Fehler trat nicht wieder auf und war somit nicht reproduzierbar. Die komplette Punktzahl wollen wir dem KD-DB622BT dafür nicht nehmen, aber ein paar Punkte muss es hier einbüßen.

Schade, denn ansonsten ist die Qualität des Radios wirklich sehr gut. Die Beleuchtung des Radios lässt sich leicht über den Lichtschalter des Autos dimmen, und die Materialanmutung und Verarbeitung wirken auch sehr hochwertig. Bewertung: 36 von 55 Punkten.

Fazit

Der Aussetzer während des Tests ist schade, denn ansonsten ist das JVC KD-DB622BT ein wirklich guter Allrounder. Zwar ist die Bauform sehr groß, was zu Platzproblemen beim Einbau führen kann, dafür wirkt die Verarbeitung hochwertig und die Bedienung sehr intuitiv. Der Empfang ist gut, genauso das Abspielen von externen Musikquellen. Doch da der Aussetzer trotz ausführlichen Tests nicht mehr aufgetreten ist, ist dieses Radio trotzdem durchaus eine Empfehlung wert.

Fakten zum JVC KD-DB622BT:

Ausstattung: CD, USB mit Ladefunktion, AUX, Bluetooth, Steuerung per App, Freisprecheinrichtung

Abspielformate: MP3, WMA, WAV, FLAC

Leistung: 4 x 50 Watt

Preis: 169 Euro (UVP)