estomods und Backdate-Elfer im alten Look mit moderner Technik kamen in den Nullerjahren auf.das macht auch Roger Kaege. Kaege nimmt sich daszum Vorbild, doch unter der Karosserie eines Kaege Retro steckt– im Gegensatz zu Produkten vieler anderer Anbieter, die ältere 964 -Technik nutzen. Um die Kosten gering zu halten, werden möglichst viele ursprüngliche Komponenten übernommen. Nun lieferte Kaege einen spektakulären Restomod-Elfer aus, ein

Beim Umbau ging Kaege pragmatisch vor.lediglich das individuell adaptierte KW-Gewindefahrwerk und die Abgasanlage sind neu konstruiert. Alle Komponenten des Fahrzeugs wurden generalüberholt. Die Antriebstechnik bleibt original und kann damit von jeder Porsche-Werkstatt gewartet werden. Der 3,6-Liter-Boxermotor mit zwei Turboladern ist ursprünglich 408 PS stark. Bei Porsche selbst gab es zwei Leistungssteigerungen aufab Werk. Auf Kundenwunsch setzt Kaege noch einen drauf und dopt den Boxer des Spenderfahrzeugs auf 510 PS. Das serienmäßige ABS bleibt an Bord, weitere Fahrhilfen sind aber nicht vorhanden. Der Elfer bleibt also pur.Klassisches Pepita-Muster ziert die Sitze. Das Radio-Navigationssystem ist im Vintage-Look gehalten. LED-Scheinwerfer , sowie Blink- und Heckleuchten sind ebenso im klassischen Design ausgeführt.

Kaege steigert die Leistung des 3,6-Liter-Boxer mit zwei Turboladern auf 510 PS. ©Markus Zwilling

Dank einer aufwendigen Carbonveredlung mit 37 Einzelteilen wiegt der Wagen am Ende. Der Umbau dauert in etwa zwei Jahre. Die Lackierung, das Interieur, die Motorleistung und Fahrwerksabstimmung kann in Absprache mit dem Kunden angepasst werden.Der Kunde muss dazu ein Spenderfahrzeug bereit stellen, was auch nicht gerade günstig ist. Classic Data notiert den Marktpreis für einen Porsche 993 Turbo im Zustand 2 mit 125.000 Euro und im Zustand 3 mit 97.500 Euro.Da ein purer 993 Turbo für viele Porsche-Fans die ultimative Ausbaustufe des luftgekühlten Elfers ist und dieser auch als einer der schönsten 911 gehandelt wird, dessen Design der klassischen Linie folgt, kommt so ein Umbau sicher nur für wenige Retro-Enthusiasten in Frage.