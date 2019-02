(reuters/lhp) Der Modedesigner Karl Lagerfeld ist gestorben. Das teilte das Modelabel Chanel in Lagerfelds Heimatstadt Hamburg mit. Er wurde 85 Jahre alt. Der geborene Modeschöpfer war bereits auf der Chanel-Modenschau in Paris im Januar 2019 nicht aufgetreten, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst hatte.

In den vielen Jahren seines Schaffens hatte Lagerfeld auch immer wieder Berührungspunkte mit der Autowelt. So trat er beispielsweise 2010 in einem Werbespot für die VW-Sondermodelle "Style" auf, mit seiner Kamera im Anschlag. Autos der Modelle Polo Golf , Golf Plus und Golf Variant liefen im Lagerfeld-Look vom Band. Im Jahr darauf lichtete er Models für den legendären Pirelli-Kalender ab. 2014 schließlich tat er sich mit Opel zusammen und fotografierte seine Katze Choupette zusammen mit dem Corsa für einen Jahreskalender.