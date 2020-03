E-Scooter Trekstor E.Gear EG31 (2019): Test - Infos - Preis E-Scooter im Test Zur Videoseite

In erster Linie überzeugt der E-Scooter durch seinen. Beim Fahren gibt es keine Gänge, das Display zeigt Geschwindigkeit und Akkustand – das war's. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei den gesetzlich vorgeschriebenen 20 km/h, im Test schaffte der Trekstor sogar 22 km/h. Zum Bremsen gibt es eine elektrische Bremse am Vorderrad sowie eine Scheibenbremse am Hinterrad. Bereift ist der Scooter mit 8,5-Zoll-Vollgummireifen, die durch ihre Wabenstruktur für mehr Fahrkomfort sorgen, als gewöhnliche Vollgummireifen. Mit seinem Gewicht von 14,5 Kilo bewegt sich der klappbare Kaufland-Scooter im Durchschnitt. In der Praxis stellt sich das jedoch als eine ziemliche Schlepperei heraus. Praktisch: Das gesetzlich vorgeschriebene Licht schaltet sich beim Einschalten des Scooters automatisch mit ein.