Kawasaki-Fans bekommen G├Ąnsehaut, wenn sie den Namen Ninja h├Âren. Kein Wunder, schlie├člich ist die kompressorbefeuerte Ninja H2 das st├Ąrkste Serienbike der Welt. Jetzt gibt es ein neues Mitglied in der Familie. Die Macher haben der Sporttouring-Variante Ninja H2 SX beziehungsweise SE/SE+ die Verkleidung abgeschraubt und so das wahnwitzige Naked Bike Kawasaki Z H2 geschaffen. Das ist eine Kampfansage an die Ducati Streetfighter

Krasse Leistung und m├Ąchtig Druck in allen Lebenslagen

Kawasaki hat den Motor der Z H2 f├╝r mehr Punch im Drehzahlkeller neu abgestimmt. Herzst├╝ck der Kawasaki Z H2 ist ihr 998 Kubikzentimeter gro├čer Reihenvierzylinder. Dank des in der H2-Baureihe ├╝blichen Kompressors leistet das Aggregat volle 200 PS bei 11.000 Touren. Das maximale Drehmoment von 137 Nm liegt bei 8500 Umdrehungen pro Minute an. Damit f├Ąhrt die Z H2 auf Augenh├Âhe mit ihren Sporttourer-Schwestern. Sechs G├Ąnge stehen zur Wahl. Wer es wissen will, scheint mit der nackten Kawa an der 300-km/h-Marke kratzen zu k├Ânnen. Damit der Drehzahllage sch├Ân gleichm├Ą├čig und druckvoll seine Power serviert, haben die Ingenieure ihn nach eigenen Angaben auf mehr Punch aus dem Drehzahlkeller heraus abgestimmt. Am gr├╝nen Gitterrohrrahmen l├Ąsst sich erkennen, dass die Z H2 sich auch ihr Fahrwerkskonzept mit dem Rest der wilden H2-Bande teilt. Die Schwinge spendete dagegen die an der Seriensiegerin aus der Superbike-WM angelehnte Ninja ZX-10R. Das Vorderrad wird von einer Showa-Big-Piston-Gabel gef├╝hrt, Brembo-Bremsen sorgen f├╝r Verz├Âgerung. Sprichw├Ârtlichesder Kawasaki Z H2 ist ihrgro├čer Reihenvierzylinder. Dank des in der H2-Baureihe ├╝blichenleistet das Aggregat vollebei 11.000 Touren. Das maximale Drehmoment vonliegt bei 8500 Umdrehungen pro Minute an. Damit f├Ąhrt die Z H2 auf Augenh├Âhe mit ihren Sporttourer-Schwestern.stehen zur Wahl. Wer es wissen will, scheint mit der nackten Kawa an derkratzen zu k├Ânnen. Damit der Motor auf der Landstra├če in jedersch├Ân gleichm├Ą├čig und druckvoll seine Power serviert, haben die Ingenieure ihn nach eigenen Angaben auf mehr Punch aus demheraus abgestimmt. Am gr├╝nenl├Ąsst sich erkennen, dass die Z H2 sich auch ihr Fahrwerkskonzept mit dem Rest der wilden H2-Bande teilt. Die Schwinge spendete dagegen die an der Seriensiegerin aus der Superbike-WM angelehnte. Das Vorderrad wird von einer Showa-Big-Piston-Gabel gef├╝hrt, Brembo-Bremsen sorgen f├╝r Verz├Âgerung.

Jede Menge Regelelektronik hilft dem Fahrer