Los geht es mit "B", damit sind Typ-1-Stecker und -Steckdose gekennzeichnet, durch die Strom mit bis zu 250 Volt Spannung fließen darf. Wem dieser Stecker spanisch vorkommt, der liegt gar nicht mal so falsch: Er ist an europäischen Fabrikaten kaum vorhanden, dagegen auf dem US-Markt und in Asien relativ weit verbreitet. Daher wird man ihn hierzulande im Wesentlichen bei älteren Typen, z.B. vom Nissan Leaf , sowie bei Grauimporten antreffen.