Der Leaf kratzt auch gern mal Kurven. Der tiefe Schwerpunkt bringt Stabilität.

E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020

Technische Daten: Nissan Leaf e+ Tekna Motor E-Motor, vorn Leistung 160 kW (217 PS) bei 4600-5800/min max. Drehmoment 340 Nm bei 4600/min Batterie 62 kWh Antrieb Vorderradantrieb/Eingangautomatik L/B/H 4490/1788/1545 mm Leergewicht 1711 kg Zuladung 429 kg Kofferraum 385–420 l 0–100 km/h 6,9 s Spitze 157 km/h Verbrauch 18,5 kWh (WLTP) Reichweite 385 km (WLTP)

Da kommt man schon mal ins Grübeln. Wobei deres aktuell nicht leicht hat. Das Angebot an reinen E-Fahrzeugen ist gewachsen,hat versäumt, die zweite Generation umfassend zu liften. Die verstreute Schalterlandschaft im Cockpit spricht Bände. Zudem überfordert der kräftige Elektroantrieb die teuren Dunlop-Reifen.gehören dazu. Sonst aber fährt derordentlich. Vor allem die Reichweite ist praxistauglich.Wir waren in Stralsund, Wolfsburg, Neustadt-Glewe, Bremen, Ratzeburg. Klingt nicht aufregend, aber der. Abhängig vom Gas-, äh, E-Fuß. Unter Volllast werden 26,7 kWh auf 100 Kilometer verstromt. Sanft gefahren sind 16 kWh möglich. Stadtverkehr hilft, per E-Pedal rekuperiert der Japaner reichlich Extra-Reichweite zusammen.