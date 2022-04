Fast alle Neuwagen oder junge Gebrauchte sind mit einem DAB+-Radio ausgestattet. Wer ein älteres Auto kauft oder fährt, braucht dank Nachrüst-Radios aber nicht darauf verzichten. Das Kenwood KMM BT-506DAB ist eines dieser Nachrüst-Geräte. Doch es kann noch mehr als nur DAB+-Sender empfangen. So ist es zusätzlich noch mit einer Freisprecheinrichtung ausgestattet und auch Spotify kann direkt über das Radio laufen. Im AUTO BILD-Autoradio-Test 2022 hat das Kenwood KMM BT-506DAB 278 von 300 möglichen Punkten erreicht und erhielt somit die Note 1,4 ("sehr gut"). ( Alle Ergebnisse lesen Sie in unserem Autoradio-Test.

Produkttest Kenwood KMM BT506DAB 1,4 (sehr gut) Intuitive Bedienung

stabiler DAB+- und UKW-Empfang

sehr gute Verarbeitungsqualität Bluetoothverbindung herstellen etwas aufwendiger Preis 169,00 € Zum Angebot bei Ebay Zum Angebot bei Amazon



Kenwood KMM BT-506DAB im Autoradio-Test



Ausstattung: Zum Lieferumfang des Kenwood KMM-BT506DAB gehört neben dem Endgerät und einem externen Mikrophon für die Freisprecheinrichtung auch eine DAB+-Antenne – nicht selbstverständlich bei einem DAB+-Radio. Es können mehrere Handys gleichzeitig per Bluetooth mit dem Radio verbunden werden, gleiches gilt auch die für Freisprecheinrichtung. Das KMM-BT506DAB ist mit einem USB-Anschluss, einem AUX-Anschluss und vier Verstärker-Anschlüsse ausgestattet, auf einen extra Anschluss für einen Subwoofer muss man verzichten. Die Steuerung des Radios per App ist möglich, auch Spotify kann direkt über das Radio laufen.



Bewertung "Ausstattung": 38 von 45 Punkten

Einbau: Die Einbauanleitung ist übersichtlich und leicht verständlich. Die mitgelieferte Antenne lässt sich dank der Einbauanleitung leicht und an der richtigen Stelle im Fahrzeug verkleben. Sind im Fahrzeug DIN-Stecker vorhanden, ist das Anschließen des Radios einfach: Hierfür ist ein Adapter im Lieferumfang enthalten, der sich spielend leicht anschließen lässt. Das Radio ist kompakt gebaut und hat nur eine Tiefe von 10 Zentimetern und gehört damit zu den kompakteren Auto-Radios. Ein UKW-Adapter ist nicht enthalten und muss bei Bedarf nachgekauft werden.



Punktzahl "Einbau": 44 von 50 Punkten

Bedienung: Die Bedienungsanleitung des Kennwood KMM-BT506 DAB ist ebenso leicht verständlich und übersichtlich wie die Einbauanleitung. Die Initialisierung ist einfach. Das Bedienteil wirkt übersichtlich und aufgeräumt und die Funktionen der Knöpfe ist auf den ersten Blick erkennbar. Schade: Leider sind die Knöpfe etwas klein ausgefallen, es braucht bei der Bedienung also viel Gefühl in den Fingern, doch trotzdem ist die Bedienung sehr intuitiv. Das Umwechseln zwischen den Musikquellen ist einfach. Das Herstellen einer Bluetooth-Verbindung dauert etwas länger, läuft dann aber stabil und wird gespeichert. Musikdateien von einem USB-Stick können auch aus verschiedenen Ordnern einfach abgespielt werden. Der Radioempfang sowohl für den UKW- als auch für den DAB+-Betrieb ist vorbildlich, es gab keine Aussetzer oder Probleme. Die Sender lassen sich leicht händisch oder automatisch suchen und anschließend abspeichern. Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist sowohl im Auto als auch am anderen Ende der Leitung sehr klar und deutlich.



Punktzahl "Bedienung": 141 von 150 Punkten



Qualität: Die Haptik der Knöpfe wirkt sehr hochwertig – das zählt auch für die allgemeine Verarbeitungsqualität des Radios und des mitgelieferten Zubehörs. Das Radio reagiert und arbeitet schnell und zuverlässig. Bei ausgeschalteter Zündung ist kein Ruhestrom messbar. Die Beleuchtung des Radios lässt sich über den Lichtschalter des Fahrzeugs dämmen und vermeidet so ein Blenden bei Nachtfahrten. Hinweis, der nicht in die Bewertung floss: Nach zwanzig Minuten Fahrt messen wir am Gehäuse bereits eine Temperatur von über 40 Grad Celsius. Ungefährlich, aber andere Radio bleiben im Test deutlich kühler.

Punktzahl "Qualität": 55 von 55 Punkten.

Fazit: Das KMM-BT506DAB der Firma Kennwood ist durchaus eine Empfehlung wert. Das Radio ist intuitiv zu bedienen, der Empfang ist sehr stabil und auch die Freisprecheinrichtung funktioniert klar und deutlich. Die Knöpfe wirken erst etwas klein, aber auch daran kann man sich gewöhnen.



Fakten zum Kenwood KMM-BT506DAB:

Ausstattung: Aux-In, USB, Bluetooth, Steuerung per App, Apple Car Play, Spotify, DAB, DAB+

Abspielformate: MP3, WAV, FLAC

Leistung: 4 x 50 Watt

Preis: 169,00 Euro (UVP)