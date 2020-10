K

ein Schlüsselumdrehen, nicht mal ein Knopfdruck, der Fahrer muss den Schlüssel einfach nur bei sich haben.zum Öffnen des eigenen Fahrzeugs sind. Aber auch gefährlich, wie AUTO BILD bereits mehrfach zeigte! Das bekam auch einaus dem Raum Freiburg zu spüren,Ende 2018 für fünf Minuten. Ein Dieb drang in den sportlichen Kompaktwagen ein und entwendete einen Reise- und einen Pilotenkoffer.. Der Täter hatte vermutlich mit einer sogenannten Relay-AttackeObwohl Teile des Diebesguts in der Nähe des Tatorts wiedergefunden wurden, wollte der Bestohlene3314,72 Euro. Doch die wehrte sich,. Und zu einem nun. Dieses entschied:(Az: 274 C 7752/19). Denn:Das sei aber laut Vertragsklausel ("Entschädigt werden auch versicherte Sachen, die (...) durch Aufbrechen eines verschlossenen Kraftfahrzeugs entwendet ... werden.") notwendig für die Einstandspflicht. Der Pilot als Kläger hatte argumentiert, dass er den Pkw sicher verschlossen habe.