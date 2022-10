Dem neuen Kfz-Versicherungsindex des Vergleichsportals Verivox zufolge steigen die Preise für eine Kfz-Versicherung gegenüber dem Vorjahr inflationsbedingt an. Der Versicherungsindex analysiert die Preise für Neuverträge von Autofahrern, die zum 1. Januar 2023 ihre Kfz-Versicherung wechseln. Danach verteuern sich im mittleren Preissegment die Haftpflichttarife um drei, Teilkaskotarife um zwei Prozent gegenüber Oktober 2021. Bei den Vollkaskotarifen sind es sogar fünf Prozent.

"Große Versicherer hatten bereits einen Anstieg der Kfz-Versicherungsprämien angekündigt, unser Kfz-Versicherungsindex bestätigt diesen Trend", so Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Die Preissteigerungen fallen für Versicherungswechsler noch moderat aus. Für Bestandskunden erwarten wir höhere Prämiensteigerungen."

Nach dem Coronajahr 2020 stieg die Fahrleistung erneut an. Versicherer mussten deshalb auch wieder mehr Schäden regulieren. Gleichzeitig verteuert die Inflation auch die Reparaturkosten.

Differenz zwischen mittlerem und günstigstem Preissegment: 26 Prozent

Trotz steigender Prämien können Versicherungsnehmer bei einem Versicherungswechsel nach wie vor sparen. Die Differenz zwischen dem mittleren und dem günstigsten Preissegment liegt im Schnitt bei 26 Prozent. Am größten ist das Sparpotenzial mit 27 Prozent in der Vollkasko-Versicherung

"Versicherungsnehmer sollten nun Tarife vergleichen und sich ein günstiges Angebot sichern", rät Wolfgang Schütz. "Denn in der aktuellen Wechselsaison profitieren sie vom Wettbewerb der Versicherer um Neukunden und damit attraktiveren Angeboten." (Info: So wechseln Sie die Kfz-Versicherung!)

Verivox berechnet den Kfz-Versicherungsindex gemeinsam mit dem Statistik-Experten Wolfgang Bischof von der Hochschule Augsburg. "Wir wenden ein statistisches Verfahren an, um die reale Preisentwicklung zu ermitteln. Eine reine Durchschnittsberechnung würde zu falschen Ergebnissen führen, denn Veränderungen in den Kundengruppen werden dabei nicht berücksichtigt", so Bischof.