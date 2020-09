ie Zulassungsstellen in Deutschland sind überlastet. Schon vor Corona gehörten lange Schlangen zu einer Autozulassung dazu. Immerhin: Mit der nötigen Geduld hatte man sein Auto innerhalb eines Tages angemeldet. Inzwischen aber ist alles anders:In dieser Zeit steht sich der neue Wagen die Räder beim Händler platt – und die sitzen auf Millionenwerten!Auch die Spitzenverbände laufen Sturm: Gerade erst haben der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) die Behörden erneut eindringlich zum Handeln aufgefordert. Die aktuelle Situation bedeute "große wirtschaftliche Schäden für den Kfz-Handel und die Automobilindustrie und verärgerte Kunden", so VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Wer es eilig hat, kann sich einen Zulassungsservice wenden. Das sind spezielle Agenturen, die für ihre Kunden die Anmeldung übernehmen.Oft klappt die Zulassung über eine Service-Agentur noch am selben Tag, spätestens nach ein, zwei Tagen sollten die Profis das Auto angemeldet haben. Wichtig: Auch die Agenturen haben Wartezeiten. Es hilft also, früh vor Ort zu sein, um so zum jeweiligen Tageskontingent zu zählen. Kostenlos ist die Dienstleistung natürlich nicht. Neben den Gebühren für die Zulassung und die Kennzeichen muss man in der Regel mit rund 30 bis 50 Euro extra für den Service rechnen.