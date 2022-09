Mit dem neuen Niro EV zeigt Kia klare Kante, bringt die zweite Auflage seines familientauglichen Kompakt-Crossovers deutlich gestärkt an den Start. Minimal auf 4,42 Meter gewachsen, ruht der Stromer immer noch auf der K-Plattform des Vorgängers.

Dass er sich dennoch luftiger anfühlt, ist auch den neuen Vordersitzen geschuldet, die deutlich schlanker geworden sind. Ein Umstand, der auch Reisende in der zweiten Reihe erfreut, da deren Knie nicht mehr Gefahr laufen, unter Druck zu geraten.

Zoom Familienfreund: Der Kofferraum des neuen Niro EV ist um 24 Liter gewachsen, auf der Rückbank gibt es viel Platz.



Zudem sorgen zwei USB-Ladeports in den Seitenwangen der Vordersitze für die Stromversorgung der Smartphones des Jungvolks, während die im Neigungswinkel über drei Stufen verstellbare Rückbanklehne ein lässiges Abhängen garantiert.

Im Niro EV lässt es sich bequem reisen



Entspannt zurücklehnen kann sich auch der Familienvorstand bei der Gepäckfrage. Nicht nur, dass der Kofferraum mit 475 Litern im Vergleich zum Vorgänger um 24 Liter wächst, der Niro darf jetzt immerhin 750 Kilogramm an den Haken nehmen. Wird die Rückbanklehne komplett flach gemacht, entsteht auf der planen Ladefläche ein Stauraum von 1392 Litern. Freigegeben wird das Gepäckabteil über eine sensorgesteuerte Heckklappe die sich unter lautem Piepen öffnet, wenn der Schlüsselträger vor ihr steht.

Fahrzeugdaten Modell Kia Niro EV Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität (netto) Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladezeit (10-80 %, DC-Laden) Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis (vor Förderung) Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchron-Elektromotor vorn 150 kW (204 PS) 50 kW (68 PS) 255 Nm Lithium-Ionen 64,8 kWh 10,5/80 kW 45 Minuten vorn Mitte 167 km/h Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/55 R 17 V Continental EcoContact 6 Q 6,5 x 17" 0 g/km 16,2 kWh 460 km 67 dB(A) 750/300 kg 100 kg 475-1392 l 4420/1825–2050**/1570 mm 2720 mm 47.590 Euro 47.590 Euro



Hinzu kommt – und auch das ist neu – ein 20 Liter fassender "Frunk" unter der Fronthaube. Das reicht für Kleinkram oder für das Ladekabel. Letzteres ist da gut aufgehoben, denn der serienmäßige Drei-Phasen-On-Board-Charger befindet sich dort, wo bei Verbrennern der Kühlergrill ist.

Zoom WLTP vs. Realität: Kia verspricht 460 Kilometer Reichweite, bei unseren Testfahrten schaffte der Niro EV 100 Kilometer weniger.





Die WLTP-Reichweite schafft der Kia nicht



Weil beim Einladen das Thema Reisen nicht weit ist, soll auch gleich verraten werden, wie es um die Reichweite des Niro EV bestellt ist. Nach WLTP-Messung versprechen die Koreaner 460 Kilometer, im Stadtverkehr sollen es sogar 604 Kilometer sein. Unsere Tests ergaben bei vollem Akku eine Reichweite von 360 Kilometern und einen Durchschnittsverbrauch von 17,7 kWh.

Zoom Aufgeladen: Ein Säule mit 80 kW Leistung füllt den 64,8-kWh-Akku in rund 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent.



Insofern kann man mit Tempo 140 zügig auf der Autobahn unterwegs sein und ohne Ladestopp von Hamburg nach Potsdam (295 Kilometer) fahren, um dort mit etwa 20 Kilometer Restreichweite an eine Ladestation zu rollen.

Messwerte Modell Kia Niro EV Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,3 s 7,5 s 11,5 s 17,7 s 3,5 s 4,5 s 1729/471 kg 56/44 % 11,1/10,0 m 605 mm 36,2 m 36,6 m 57 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 13,0 kWh/100 km 17,7 kWh/100 km (+9 %) 20,4 kWh/100 km 0 g/km (lokal) 360 km



Hier empfiehlt sich ein Schnelllader, denn die 64,8-kWh-Batterie des Niro EV (0,8 kWh mehr als beim Vorgänger) kann mit bis zu 80 kW Gleichstrom geladen werden. Wer also an der richtigen Station andockt, hat in knapp 45 Minuten den Akku von 10 auf 80 Prozent befüllt.

Rekuperation bringt merklich mehr Kilometer



Ein Lob gibt es für die intelligente Rekuperation, die sich über einen Zug an der linken Schaltwippe am Lenkrad aktivieren lässt. Hier entfällt der Einsatz des Bremspedals nahezu, und die rückgeführte Energie macht sich tatsächlich bei der Reichweite bemerkbar.

Schön wäre es, wenn das Navigationssystem des Niro EV in der Lage wäre, zuverlässig alle Ladestationen auf der Strecke anzuzeigen und auch mit Sicherheit erkennen könnte, ob eine Säule defekt oder belegt ist. Andernfalls macht auch die mögliche Vorkonditionierung der Batterie auf ideale 20 bis 25 Grad wenig Sinn.

Zoom Eher komfortabel ausgelegt: Die Lenkung des Niro EV bleibt rückmeldungsarm – daran ändert auch der Sport-Modus nichts.



Wie der Vorgänger wird auch der EV von einem Permanentmagnet-Synchronmotor angetrieben, der 204 PS leistet. Allerdings haben die Ingenieure das maximale Drehmoment von 395 auf 255 Newtonmeter gedrosselt. Hört sich schlimm an, steht dem Crossover aber viel besser, weil er beim flotten Ampelstart das lästige Scharren mit den Hufen unterlässt. Der Antritt ist damit etwas verhaltener, aber mit 7,5 Sekunden von null auf Tempo 100 startet der 1,7 Tonnen schwere Kia immer noch ordentlich durch.

Sportlichkeit liegt dem Niro fern



Wer es darauf anlegt, kann auf der Autobahn in der Spitze 167 km/h fahren und zusehen, wie sich die Reichweite in Windeseile verringert. Sportlicher als sein Vorgänger ist der Niro EV am Ende nicht. Auf welligen Landstraßen wirkt er immer noch etwas unterdämpft und hüpft fröhlich über die Hinterachse. Die Lenkung bleibt rückmeldungsarm, was auch der Sport-Modus nicht nachhaltig verändern kann. Da der Kia Niro EV aber ohnehin mehr Wert auf Komfort legt, stört das nicht wirklich.

Geräusche trüben den Qualitätseindruck



Schade, dass es beim Lauf über Kopfsteinpflaster dann doch aus der Armatur und dem hinteren Bereich ruschelt und raschelt. Das trübt den Eindruck, den der sonst gut verarbeitete Stromer macht, und widerspricht irgendwie der angenehmen Atmosphäre, die der aus Recyclingmaterialien gestaltete Innenraum verströmt. Ob man sich an die fettfingerempfindlichen Türinnenverkleidungen und die Klavierlackeinlagen in der Mittelkonsole gewöhnt, hängt wohl von der Putzfreudigkeit des Besitzers ab.

Zoom Nicht wirklich flüsterleise: Beim Fahren über Kopfsteinpflaster gibt es Geräusche aus der Inneneinrichtung.



In Summe macht der Kia Niro EV einen modernen und zeitgemäßen Eindruck, der auch durch das üppige Angebot an Assistenzsystemen gestützt wird. Mit einem Preis ab 47.590 Euro ist der Koreaner etwas teurer geworden, glänzt aber dafür bereits mit einer üppigen Serienausstattung. Zudem gilt es, hier noch die Umweltprämie abzuziehen.

Wertung Modell Kia Niro EV Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung AUTO BILD-Testnote Abzweigung Gutes Raumgefühl auf allen Plätzen, großer Kofferraum, aber empfindliche Oberflächen. 3,5/5 Punkten Kein Durchdrehen der Räder dank Drehmomentreduzierung, spontaner Antritt, ausreichende Spitze. 4/5 Punkten Ausgewogenes Fahrwerk, etwas gefühllose Lenkung, bei argen Wellen unterdämpft. 3,5/5 Punkten Intuitive Multimediaeinheit, Apple CarPlay nur per USB, zwei Smartphones per Bluetooth koppelbar. 4/5 Punkten Wertige Recycling-Materialien für den Innenraum, kein CO2-Ausstoß dank E-Antrieb. 4/5 Punkten Bequeme Sitze, kaum Geräuschentwicklung im Innenraum, zuverlässige Assistenzsysteme. 3,5/5 Punkten 7 Jahre Garantie einschließlich Batterie, hoher Anschaffungspreis, Folgekosten überschaubar. 3/5 Punkten 2-

Insofern ist es Kia durchaus gelungen, einen familientauglichen Strom(er)tarif anzubieten. Der wird nicht nur durch sieben Jahre Garantie gestützt (die gelten auch für die Batterie), sondern zusätzlich durch lange Serviceintervalle alle zwei Jahre oder nach 30.000 Kilometern.