Der neue Optima sieht um einiges edler aus als das aktuelle Modell.

Die Limousine vermittelt eine. Besonders auffällig ist der dreidimensionale Grill, der in die neugestalteten Scheinwerfer übergeht. Dieses Detail erinnert an US-amerikanische Sportwagen wie Chevrolet Camaro oder Ford Mustang . Der Optima trägt eine unkonventionelle Lichtsignatur in Z-Form, die weit nach oben gezogen ist und sogar ein Stück neben der stärker konturierten Motorhaube verläuft. Im Profil wirkt die Limousine edler und coupéhafter. Besonders die Chromzierleisten, die von der A-Säule aus über den Fenstern verlaufen und sich unter der Heckscheibe verbinden, verleihen dem Optima einen Coupé-Charakter. Der Kofferraumdeckel mündet in eine Abrisskante, die markante LED-Leiste darunter ist zur Mitte hin unterbrochen und bildet auf diese Weise eine gestrichelte Linie. Auch hier darf eine auffällige Schürze mit chromfarbenem Diffusor und rechteckigen Endrohren nicht fehlen.