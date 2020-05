D

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

er Kia Picanto bekommt offenbar ein Facelift . In Südkorea, wo der Kleinstwagen unter dem Namen "Morning" verkauft wird, hat Kia ihn nun vorgestellt. Die Änderungen an der Front sind recht offensichtlich: Zwar behält sie ihre Grundform, dochStatt eines wabenförmigen Gitters betonen ihn jetzt drei waagerechte Chromstreben.Diese Elemente werden in der neuen Lichtsignatur wieder aufgenommen. Am Heck ändern sich das Innenleben der Rückleuchten und die Gestaltung der Schürze. Die Endrohrblenden sind nun nicht mehr rund, sondern trapezförmig und in einen neuen Diffusor eingelassen. Die bisher darüber positionierten klobigen Zusatzlichter weichen schmalen Reflektoren.