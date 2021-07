Kia Sorento III (Typ UM): Gebrauchtwagen-Test

D ie Apokalypse kann kommen! Ob Vulkanausbruch, Zombie-Invasion oder Wiederaufstieg des HSV in die erste Liga – wenn es hart auf hart kommt, will man seine Familie mit einem Typen wie dem Allrad, sieben Sitze und der 441 Newtonmeter starke Diesel sind auch im Alltag eine sichere Bank. ie Apokalypse kann kommen! Ob Vulkanausbruch, Zombie-Invasion oder Wiederaufstieg des HSV in die erste Liga – wenn es hart auf hart kommt, will man seine Familie mit einem Typen wie dem Kia Sorento in Sicherheit bringen. Und auch wenn die genannten Katastrophenfälle komplett an den Haaren herbeigezogen sind:sind auch im Alltag eine sichere Bank.

Kia Sorento: Sieben Jahre Garantie stehen auf der Habenseite

Toll: 200.000 km haben im Sorento-Cockpit kaum Spuren hinterlassen. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Trotzdem kostet das Trumm mit inzwischen 195.000 Kilometern auf der Uhr noch fast 20.000 Euro, macht trotz der hohen Laufleistung nur etwas über 50 Prozent Wertverlust. Mit Leder, LED-Scheinwerfern, Sorento auch fürstlich ausgestattet. Viel wichtiger aber ist, dass sich das Auto aus dem Autohus bei Bockel überhaupt nicht verschlissen anfühlt. Kampfspuren gibt es nur im Kofferraum, wo Schürfwunden an Teppich und Verkleidungsteilen von schweren Frachtjobs zeugen. Zur Habenseite gehört bei Kia sonst auch immer die sieben Jahre lange Garantie . In unserem Fall hat sich das allerdings vorzeitig erledigt, da der Vorbesitzer mit dem Korea-SUV nach gut drei Jahren die 150.000-Kilometer-Marke geknackt hat, was das Ende der Garantie bedeutet.Mit Leder, LED-Scheinwerfern, Navi , Automatik und Panoramadach ist derauch fürstlich ausgestattet. Viel wichtiger aber ist, dass sich das Auto aus dem Autohus bei Bockel überhaupt nicht verschlissen anfühlt. Kampfspuren gibt es nur im Kofferraum, wo Schürfwunden an Teppich und Verkleidungsteilen von schweren Frachtjobs zeugen.

Cockpit und Sitze sind dagegen weitestgehend frei von Abnutzungsspuren – durchaus beachtlich, denn auch Klappergeräusche lassen sich beim Fahren nicht ausmachen. Der solide Eindruck ohne Fehlfunktionen kaschiert die Laufleistung regelrecht. Nur auf der Autobahn kündigt sich ein bald verschlissenes Radlager an. Dazu steigert sich bei hohem Tempo die Geräuschentwicklung am Glasdach deutlich.

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 2199 cm³ Leistung 147 kW (200 PS) bei 3800/min Drehmoment 441 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 200 km/h 0–100 km/h 9,4 s Tank/Kraftstoff 71 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4780/1890/1685 mm Kofferraumvolumen 605-1662 l Leergewicht/Zuladung 1994/626 kg

Der Turbodiesel ist ein ziemlich brummiger Typ

Der Unterboden weist viele Roststellen auf. Noch vollkommen unkritisch, nach vier Jahren aber zu viel. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD Sechsstufenautomatik (wurde Ende 2017 durch eine Version mit acht Stufen ersetzt) ist eine klare Empfehlung. Wir kennen die achtstufige Kombi mit dem 200-PS-Diesel aus unserem Dauertest-Santa-Fe, die ist etwas flotter, aber auch der sanfte Sechsstufenautomat macht seine Sache sehr ordentlich. Unabhängig vom keinerlei Ölaustritt. Nur viele kleine Rostansätze fallen auf. Kein Weltuntergang, sollte aber nach nur vier Jahren besser aussehen. Die. Wir kennen die achtstufige Kombi mit dem 200-PS-Diesel aus unserem Dauertest-Santa-Fe, die ist etwas flotter, aber auch der sanfte Sechsstufenautomat macht seine Sache sehr ordentlich. Unabhängig vom Getriebe macht der Vierzylinder jedoch vor allem unter Last keinen Hehl daraus, was er ist: ein ziemlich brummiger Turbodiesel. Aber ein richtig gut abgedichteter: Auf der Bühne schielen wir gründlich durch die Unterbodenverkleidung und entdecken an Motor und Getriebe. Nurfallen auf. Kein Weltuntergang, sollte aber nach nur vier Jahren besser aussehen.

Fazit: Auch ohne Rest-Herstellergarantie ist der Sorento eine Empfehlung. Besorgniserregende Schwachstellen lassen sich nicht ausmachen. Allein die Rostvorsorge sollten die Koreaner optimieren.

Kosten Unterhalt Testverbrauch 8,1 l D/100 km CO2 214 g/km Inspektion 400-600 Euro Haftpflicht (21)* 701 Euro Teilkasko (24)* 168 Euro Vollkasko (24)* 632 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 367 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 830 Euro Anlasser 544 Euro Wasserpumpe 374 Euro Zahnriemen entfällt, Steuerkette Nachschalldämpfer 885 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 715 Euro Bremsscheiben und -klötze 552 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer