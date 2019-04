uf der New York International Auto Show (NYIAS, 19. bis 28. April 2019) zeigt Kia den Stinger GTS. Das Auf 800 Stück limitierte Sondermodell erhält bei der Optik einige Alleinstellungsmerkmale. Dazu zählen neben der neuen, exklusiven Farbe "Federation" (ein leuchtendes Orange) einige Teile aus Carbon : Neben dem Rahmen des Kühlergrills und der vorderen Lufteinlässe bekommt der GTS Spiegelkappen, eine Spoilerlippe, Radhausentlüftungen an der Seite und einen Heckdiffusor – alles aus dem leichten Verbundwerkstoff.

Um den Stinger GTS vom Grundmodell stärker zu differenzieren, entfällt das Kia-Emblem auf der Heckklappe. Stattdessen trägt die Klappe einen Stinger-Schriftzug. Der Innenraum unterscheidet sich nur im Detail vom normalen Stinger. Drinnen bleibt es vorwiegend schwarz, die Türgriffe und einige Zierleisten sind in gebürstetem Aluminium gehalten. Was das GTS-Cockpit aber wirklich hervorbt, ist das Lenkrad: Im Sondermodell ist es mit Alcantara bezogen. Auch der Dachhimmel ist trägt einen Nubuk-artigen Stoff.

Unter der Haube des Stinger GTS schlägt auch weiterhin der 3,3-Liter-V6 mit 370 PS. Hierzulande hat das Aggregat wegen des WLTP-Messzyklus ein paar PS verloren und kommt mit 366 PS zum Kunden. Völlig neu in den USA ist dagegen der modifizierte Allradantieb: Der "D-AWD"-Antrieb legt den Stinger GTS im Vergleich zum normalen Allradsystem der Koreaner deutlich hecklastiger aus. Ein Sperrdifferenzial soll die Kraft auf der hinteren Achse besser verteilen. Mehrere Fahrprogramme sorgen für eine unterschiedliche Verteilung: Im "Comfort"-Modus werden 60 Prozent der Kraft an die hinteren Räder geführt, im "Sport"-Modus 80 Prozent. Wem das nicht reicht, der kann in den "Drift"-Modus schalten – dann gehen bis zu hundert Prozent der Leistung auf die Hinterräder, außerdem hält das Getriebe den Gang ohne hochzuschalten. Damit wird der Stinger zur Driftmaschine.

Unter der Haube steckt weiterhin der 3,3-Liter V6. Neu in den USA ist das Sperrdifferenzial, in Europa ist das schon längst Standard.

In Europa kann der Stinger bereits driften . Fast schon heimlich hat Kia dem europäischen Modell denselben Funktionsumfang spendiert, wie ihn der GTS nun in den USA bekommt. Seit September 2018 wird hierzulande ein Sperrdifferenzial verbaut. Seitdem können Fahrer des Stinger GT AWD in den Modus "Sport+" schalten, das ESP deaktivieren und erhalten somit die jetzt in Übersee vorgestellte Driftfunktion. Das Sondermodell ist exklusiv für die USA. Wer auf Carbon und Alcantara verzichten kann, hat aber die Möglichkeit, sich den GTS optisch "nachzubauen": Noch im Frühjahr 2019 bringt Kia nämlich die Farbe Neon-Orange auf den Markt. Dann sieht das deutsche Modell der US-Version zum Verwechseln ähnlich.