Dierundet seit 2019 Volvo Angebot in derab. Markante Scheinwerfer mit, eine lange Haube und ein hohes Heck. Chefdesigner Thomas Ingenlath spielt beim S60 virtuos mit bekannten Zutaten. Ergebnis: der vielleichtüberhaupt. Wer braucht da eigentlich noch ein SUV ? Eher tief stapelt Kia auch beim. Zumindest bei der Höhe. Ansonsten ist sein Auftritt mit riesigen Lufteinlässen vorn,und breitem Heck mit vier Endrohren einean die Sportabteilungen aus München und Ingolstadt. Diesetzt sich im Innenraum fort. Wer unter der flachen A-Säule in die tiefe Kapsel eintaucht, greift den neuen Sportsgeist mit Händen. Ein kleines, unten, gelochte Pedale und einemachen klar, wo die Reise hinführen soll.

Für Rückenwind sorgen die, die die Stimmung anheizen wie das rote Tuch beim Stierkampf. Sauber und tadellos: die. Immer wieder erstaunlich, wie schnell die Koreaner dazugelernt haben. In Sachenlassen sich die Schweden allerdings nicht die Butter vom Knäckebrot nehmen. Mitstatt lackiertem Plastik und klarer nordischer Linie geht der S60 klar in Führung. Er wirkt wie einefür die Straße, ästhetisch unantastbar. Für undurchschaubar halten dagegen viele Volvo-Neulinge das, über das neben Navi und Entertainment auch Klima und jegliche Fahrzeugeinstellungen geregelt werden. Mit vielenerfordert es eineim Stand. Geradezu zum Abgewöhnen ist die veraltete Spracheingabe der Schweden, die nur auf vorgefertigte Satzbausteine hört. Das geht heute besser.Allerdings nicht bei Kia, dessen System ebenfalls dafür sorgt, dass der Fahrer noch bei heiser gebrüllter Stimme nur ein stoisches "Wie bitte?" für seineerntet. Dann doch lieber per. Einen langen Arm vorausgesetzt – der Monitor sitzt weit weg –, funktioniert das System angenehm einfach und intuitiv.

Auch derklappt beim Kia besser,finden wir auch. Weil die Füße aber nicht unter die Vordersitze passen und der Kopf nur angewinkelt unter das abgeflachte Dach passt, verliert er das Kapitel trotzdem an den, der abgesehen von derkaum patzt. Die Vorteile deswerden bei dendeutlich. Bei fast identischen minimalen Kofferraummaßen (rund), bietet der Kia die Vorteile einer große Heckklappe undLadevolumen. Aber S60 und Stinger kauft man zum Fahren, nicht zum Laden. Also ab auf die Straße. Mitverfügt schon der Basis-Stinger ab 44.490 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 6420 Euro ) über alle Zutaten, die das Leben auf der linken Spur erleichtern. Auch wenn als Kraftquelle ein Vierzylinder mit zwei Liter Hubraum reichen muss. Mehr bietet auch Volvo nicht, dessen Einheitsmotor als T5mobilisiert. Ein Auslaufmodell, im Sommer startet der überarbeitete B5.

Kia Stinger vs. Volvo S60 zur Galerie

Zwei Autos, zwei Charaktere. Hier der schicke, edle Schwede, der in sich ruht. Da der polarisierende Koreaner, der einfach Spaß machen will. So verschieden die Autos, so verschieden die Käufer. Der verdiente Sieg des Volvo wird Kia-Fans nicht stören. Und das ist auch gut so.